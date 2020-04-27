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  • Изменение распоряжения Правительства Республики No 76 от 12 марта 2020 года «Объявление особого положения на административной территории Эстонской Республики»

Чрезвычайное сообщение ⟩ Изменение распоряжения Правительства Республики No 76 от 12 марта 2020 года «Объявление особого положения на административной территории Эстонской Республики»

Дом Стенбока.

ФОТО: Konstantin Sednev (Postimees)

Принято 24.04.2020 No 132

На основании п. 8 ст. 87 Основного закона Эстонской Республики и ст. 13, ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст 21 и ст. 23 Закона о чрезвычайных ситуациях:

1. Изменить распоряжение Правительства Республики No 76 от 12 марта 2020 года «Объявление особого положения на административной территории Эстонской Республики» следующим образом:

«2. Особое положение действует до 17 мая 2020 года включительно, если Правительство Республики не примет иного решения».

2. Владельцам средств массовой информации и предприятиям электронной связи опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Юри Ратас Премьер-министр

Таймар Петеркоп Государственный секретарь

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