Пн, 27.04.2020
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  • Мотоциклист перепутал дорогу с гоночным треком: пришлось вмешаться полиции

Мотоциклист перепутал дорогу с гоночным треком: пришлось вмешаться полиции

Мотоциклист разогнался почти до 200 км/ч.

ФОТО: Liiklusjärelevalvekeskus

Центр надзора за дорожным движением в своей публикации в соцсети Facebook в очередной раз призвал мотоциклистов соблюдать скоростной режим.

«Мотоциклист! А как ты открываешь сезон? Хочется верить, что не так, как изображенный на фотографии человек. Он был остановлен на купленном днем ранее мотоцикле с превышением скорости, которое можно увидеть на фотографии», - говорится в публикации.

В полиции напомнили, что в случае превышения максимально разрешенной скорости движения более чем на 60 км/ч нарушителю грозит штраф до 300 штрафных единиц (1200 евро), арест или лишение водительских прав до двух лет.

«Несмотря на то, что в Эстонии сейчас действует чрезвычайное положение, некоторые мотоциклисты пытаются оттачивать свои навыки вождения на дорогах общего пользования. Это чрезвычайно опасно как для самого водителя, так и других участников движения», - напоминают в полиции, а также благодарят мотоциклистов, придерживающихся правил и понимающих, что законы физики для всех едины.

«Будьте аккуратны. Нас всех ждут дома!» - напомнили стражи правопорядка.

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