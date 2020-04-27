Мотоциклист перепутал дорогу с гоночным треком: пришлось вмешаться полиции

«Мотоциклист! А как ты открываешь сезон? Хочется верить, что не так, как изображенный на фотографии человек. Он был остановлен на купленном днем ранее мотоцикле с превышением скорости, которое можно увидеть на фотографии», - говорится в публикации.

В полиции напомнили, что в случае превышения максимально разрешенной скорости движения более чем на 60 км/ч нарушителю грозит штраф до 300 штрафных единиц (1200 евро), арест или лишение водительских прав до двух лет.

«Несмотря на то, что в Эстонии сейчас действует чрезвычайное положение, некоторые мотоциклисты пытаются оттачивать свои навыки вождения на дорогах общего пользования. Это чрезвычайно опасно как для самого водителя, так и других участников движения», - напоминают в полиции, а также благодарят мотоциклистов, придерживающихся правил и понимающих, что законы физики для всех едины.