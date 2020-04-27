В Эстонии один человек умер от коронавируса, диагностировано четыре новых случая заражения

На сегодняшний день в Эстонии было проведено 48 406 первичных тестов, из которых 1647, т.е. 3,4 процента показали положительный результат.

По состоянию на утро 27 апреля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 95 пациентов, из которых семеро находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписано 233 человека.

За последние сутки в Ида-Вируской центральной больнице скончался 89-летний мужчина. На данный момент в Эстонии по причине коронавируса умерли 50 человек.

За последние 24 часа положительные тесты поступили из Харьюмаа (2), Пярнумаа (1) и Тартумаа (1). Статистика составляется на основе данных Регистра народонаселения. По возрастным группам больше всего зараженных COVID-19 в возрасте 55-59 лет – 12%.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах до 1 мая действует запрет на посещения.

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