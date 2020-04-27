Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста вывели из комы

По словам представителя игрока, спортсмена сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, но французу еще предстоит долгое лечение.

Самбия был госпитализирован с симптомами коронавируса 20 апреля, спустя четыре дня игрок оказался в реанимации, а затем спортсмена ввели в состояние искусственной комы.

23-летний полузащитник выступает за «Монпелье» с 2017 года. Всего он провел за команду 66 матчей и забил три мяча.