Пн, 27.04.2020
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Блог, видео ⟩ Аас: будут ли дотировать зарплаты в июне и июле и в каком объеме, еще не решено
Театры, кино и концертные залы до конца лета не откроют

Ülevaate hetkeolukorrast ja tulevastest plaanidest andsid dr Arkadi Popov, dr Karmen Joller ja Taavi aas. FOTO: Madis Veltman

ФОТО: Madis Veltman

Сегодня в 12.00 состоялась традиционная пресс-конференция, в которой приняли участие руководитель Пыхьяского регионального отделания Департамента здоровья Эстер Эпик, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр культуры Тынис Лукас.

Темы:

  • нынешнее положение и тестирование;
  • государственная помощь предприятиям;
  • пакет помощи для сферы культуры и спорта.

Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

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