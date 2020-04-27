Блог, видео ⟩ Аас: будут ли дотировать зарплаты в июне и июле и в каком объеме, еще не решено
Сегодня в 12.00 состоялась традиционная пресс-конференция, в которой приняли участие руководитель Пыхьяского регионального отделания Департамента здоровья Эстер Эпик, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр культуры Тынис Лукас.
Темы:
- нынешнее положение и тестирование;
- государственная помощь предприятиям;
- пакет помощи для сферы культуры и спорта.
Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.