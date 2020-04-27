Полиция Франции конфисковала 140 тысяч контрабандных масок, которые предназначались черному рынку

Ранее правительство Франции запретило перепродажу защитных масок, чтобы отдать приоритет их бесплатному распределению среди работников сферы здравоохранения.

Как сообщает AFP со ссылкой на источник в полиции, во время разгрузки ящиков в Сен-Дени, к северу от Парижа, были арестованы два человека.

Один из задержанных рассказал, что он владелец бизнеса и купил маски, в том числе с высокой степенью защиты, в Нидерландах на общую сумму 80 тысяч евро. По данным полиции, маски должны были быть проданы строителям за большую сумму.