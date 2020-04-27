Полиция Франции конфисковала 140 тысяч контрабандных масок, которые предназначались черному рынку

В парижском пригороде Сен-Дени полиция конфисковала партию в 140 тыс. масок, предназначавшихся для перепродажи на черном рынке. Это рекордная партия, изъятая с начала пандемии коронавируса в стране.
Ранее правительство Франции запретило перепродажу защитных масок, чтобы отдать приоритет их бесплатному распределению среди работников сферы здравоохранения.
Как сообщает AFP со ссылкой на источник в полиции, во время разгрузки ящиков в Сен-Дени, к северу от Парижа, были арестованы два человека.
Один из задержанных рассказал, что он владелец бизнеса и купил маски, в том числе с высокой степенью защиты, в Нидерландах на общую сумму 80 тысяч евро. По данным полиции, маски должны были быть проданы строителям за большую сумму.
В марте 32 тысячи контрабандных масок из Китая были изъяты со склада под Парижем, а 29 тысяч масок были обнаружены в магазине на севере французской столицы.