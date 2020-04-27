В Нарве в многоквартирном доме произошел пожар: погиб один человек

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на Таллиннском шоссе поступило на пульт дежурного Центра тревоги в 19:06.

Прибывшие на место инцидента пожарные обнаружили, что огнем была охвачена квартира на пятом этаже. Из квартиры вынесли 46-летнего мужчину. Медикам не удалось спасти его жизнь.