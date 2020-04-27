В Нарве в многоквартирном доме произошел пожар: погиб один человек

В воскресенье, 26 апреля, вечером в Нарве в жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщила пресс-служба Спасательного департамента.
Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на Таллиннском шоссе поступило на пульт дежурного Центра тревоги в 19:06.
Прибывшие на место инцидента пожарные обнаружили, что огнем была охвачена квартира на пятом этаже. Из квартиры вынесли 46-летнего мужчину. Медикам не удалось спасти его жизнь.
В квартире отсутствовал датчик дыма.
Причина пожара выясняется.