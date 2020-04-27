Пн, 27.04.2020
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  • В Нарве в многоквартирном доме произошел пожар: погиб один человек

В Нарве в многоквартирном доме произошел пожар: погиб один человек

Спасатели за работой. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

В воскресенье, 26 апреля, вечером в Нарве в жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщила пресс-служба Спасательного департамента.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на Таллиннском шоссе поступило на пульт дежурного Центра тревоги в 19:06.

Прибывшие на место инцидента пожарные обнаружили, что огнем была охвачена квартира на пятом этаже. Из квартиры вынесли 46-летнего мужчину. Медикам не удалось спасти его жизнь.

В квартире отсутствовал датчик дыма.

Причина пожара выясняется.

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