В этом году официальный этап Чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот. Эстония» пройдет 2 мая в 17.00 в ONLINE-режиме на платформе ZOOM. Участникам предстоит прочесть отрывки из произведений авторов-лауреатов престижных литературных премий «Большая книга» и «Лицей», а также издательства «Альпина нон-фикшн», которое выступает официальным партнёром этого сезона. Победитель тестовых туров – получает приз от «Альпина нон-фикшн».

Сегодня мы с воодушевлением объявляем о начале регистрации участников Чемпионата. Проведение отбора в режиме online, расширяет нашу географию далеко за пределы Таллинна! Мы приглашаем к участию жителей со всех уголков Эстонии, неравнодушных к русской литературе.

Ведущий отбора «Открой рот. Эстония» - автор и идеолог Чемпионатов по чтению вслух «Открой рот» и «Страница» - Михаил Фаустов!

Регистрация проходит здесь.

«Открой рот» проводится по простым правилам — участники без подготовки читают прозу и стихи на русском языке, а жюри оценивает технику и артистизм их выступления по 6-балльной шкале. По сумме трех раундов определяются три финалиста, среди них проводится финал. Победители региональных отборочных онлайн-туров соберутся в Москве, где будет разыграно звание чемпиона.

Организатор чемпионата — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», официальный партнер сезона 2019-2020 — издательство «Альпина нон-фикшн». Подробнее о чемпионате и победителях — на сайте biblioring.ru.

О чемпионате «Открой рот»

«Открой рот» — чемпионат по чтению вслух на русском языке, который проходит с 2011 года. В сезоне чемпионата 2019-2020 отборочные туры состоятся более чем в 150 городах России и пяти государствах Европы. Победителя чемпионата определят на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве.