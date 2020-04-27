Школьники подали в суд на мэрию Нарва-Йыэсуу, чтобы остановить строительство масляного завода

«Первая климатическая жалоба в Эстонии исходит из обстоятельства, что выданное горуправой Нарвы-Йыэсуу разрешение на строительство противоречит международным климатическим и природоохранным соглашениям, а последствия не были оценены должным образом, - считают активисты. - Планируемый на основе разрешения масляный завод не позволит Эстонии выполнить обязательства Парижского климатического соглашения и противоречит как целям устойчивого развития, так и цели Европейского Союза по достижению климатической нейтральности к 2050 году».

Парижское соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Эстония в числе прочих стран подписала соглашение. Главная цель Парижского соглашения — удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.

«Соблюдение международных соглашений важно для смягчения последствий изменения климата и обеспечения благоприятных условий для жизни будущих поколений. Строительство нового масляного завода еще на несколько десятилетий привяжет Эстонию к основанной на ископаемом топлив экономике, у которой однако отсутствует как экологическая, так и экономическая перспектива», - объяснила активист Керту Биргит Антон.

Активисты и раньше высказывались против строительства завода, но безрезультатно. «Летом мы говорили с премьер-министром и ясно дали понять, что молодые не одобряют постоянные инвестиции государства в сланцевую промышленность. В марте мы вместе с почти 20 молодежными объединения обратились к правительству ЭР с просьбой отменить строительство, - говорит климатический активист Кристин Сийль. - Грустно признавать, что к нам не прислушались. Данная жалоба в суд — наша последняя возможность что-то предпринять, чтобы предотвратить реализацию этого проекта, загрязняющего окражующую среду».

По оценке истца, влияние разрешения на строительство запланированного завода также не было оценено должным образом: в отчете стратегической оценки воздействия на окружающую среду есть недостатки, к примеру, в отношении здоровья человека. Показатели здоровья населения в Ида-Вирумаа значительно хуже, чем в среднем по Эстонии: средняя продолжительность жизни на 3,5 года ниже, чем в среднем по стране, и на 5,5 лет ниже по сравнению с самым здоровым регионом. По мнению климатических активистом, неопределенность оценки того, чем именно обусловлены негативные показатели по здоровью в регионе, не позволяет считать данную оценку воздействия серьезной и актуальной.

Горуправа Нарва-Йыэсуу выдала разрешение на строительство масляного завода Enefit 282 предприятиям Enefit Energiatootmine AS и Enefit Kaevandused AS 27 марта. Завод планируется построить в деревне Аувере.

Истец — некоммерческое объединение MTÜ Loodusvõlu, созданное в 2019 году членами Fridays For Future в Эстонии. «Школьная забастовка за климат», или «Пятницы ради будущего» - международное общественное движение школьников и студентов, участники которого требуют от политиков «быстрых и решительных действий» по борьбе с глобальным потеплением.

Госконтроль тоже не одобряет вложений в сланцевую энергетику

Государственный контролер Янар Хольм в июле 2019 года обратился к министру экономики и инфраструктуры Таави Аасу в связи с планами государства инвестировать в производство сланцевого масла миллиард евро, хотя из-за условий климатической политики Европейского союза производство и очистка сланцевого масла в будущем может перестать приносить прибыль.

На протяжении многих лет государственный контроль неоднократно обращал внимание на необходимость при инвестировании в ископаемое топливо, учитывать экономические риски, вытекающие из все более амбициозной климатической политики ЕС.

«Рост цен не должен стать сюрпризом, потому что Европейская комиссия с первого дня внедрения этой системы изменила правила торговли выбросами таким образом, чтобы повысить стоимость квот. Несмотря на это стоимость квот росла медленнее, чем планировала Еврокомиссия», – отметил Хольм.

Из опубликованного в 2018 году анализа следует, что если предположить сокращение выбросов СО2 на 80%, то стоимость квоты на выброс к 2050 году может достигнуть 250 евро за тонну. В случае полного сокращения выбросов – 350 евро за тонну.