Пн, 27.04.2020
Мы платим налоги, чтобы наши правители могли предвидеть события, учиться у остального мира, и если что-то получается, не считали это героическим подвигом. Меэлис Кубитс
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Итальянским спортсменам разрешили индивидуальные тренировки, Серия А начнет командные занятия через три недели

Итальянским спортсменам разрешили индивидуальные тренировки, Серия А начнет командные занятия через три недели

Serie A. Napoli - Juventus.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

В Италии официально ослабили карантинные меры в стране. Теперь с 4 мая игрокам разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го – командные, сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

С 4 мая можно будет заниматься спортом на открытом воздухе, в парках, но при соблюдении дистанции не менее двух метров. Спортсмены индивидуальных дисциплин также могут тренироваться в спортивных центрах, но с соблюдением правил дистанцирования.

Тренировки профессиональных футбольных клубов и команд других видов спорта будут возобновлены с 18 мая.

Относительно возобновления чемпионата – в ближайшие дни мы продолжим обсуждение с министром спорта Винченцо Спадафорой. Мы все фанаты, но мы должны всесторонне защищать здоровье наших подопечных», – приводит слова премьер-министра La Gazzetta dello Sport.

Среди других мер следует отметить разрешение на похороны с 4 мая, открытие магазинов с 18 мая, с 1 июня в стране начнут работу бары и рестораны, а в сентябре на учёбу вернутся учащиеся школ и студенты. В стране будет установлена фиксированная цена на маски, а ключевым будет являться дистанцирование.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ