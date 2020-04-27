Итальянским спортсменам разрешили индивидуальные тренировки, Серия А начнет командные занятия через три недели

С 4 мая можно будет заниматься спортом на открытом воздухе, в парках, но при соблюдении дистанции не менее двух метров. Спортсмены индивидуальных дисциплин также могут тренироваться в спортивных центрах, но с соблюдением правил дистанцирования.

Тренировки профессиональных футбольных клубов и команд других видов спорта будут возобновлены с 18 мая.

Относительно возобновления чемпионата – в ближайшие дни мы продолжим обсуждение с министром спорта Винченцо Спадафорой. Мы все фанаты, но мы должны всесторонне защищать здоровье наших подопечных», – приводит слова премьер-министра La Gazzetta dello Sport.