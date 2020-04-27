Власти Италии хотят к 11 мая отменить многие ограничения: эксперты призывают не спешить

Конте назвал перезапуск социальной и экономической активности в стране сложной задачей. «Мы будем жить с вирусом, и нам придется принять все возможные меры предосторожности», – сказал он. Конте добавил, что часть ограничений будет действовать до открытия эффективной вакцины или лекарства для лечения COVID-19.

С 4 мая производителям, строительным компаниям и некоторым оптовикам будет разрешено вновь открыться и начать работу. С этой же даты откроются парки, разрешаются семейные и похоронные собрания количеством не более 15 человек. Через две недели к работе смогут приступить розничные магазины. Рестораны и бары будут работать только навынос до начала июня.

Движение между регионами по-прежнему приостановлено, местные жители должны отчитываться о целях своих перемещений. Музеи и библиотеки могут вновь открыться с 18 мая. Тогда же спортивные команды смогут возобновить групповые тренировки. Школы будут оставаться закрытыми до начала нового учебного года в сентябре.

По данным итальянских властей, смертность от COVID-19 в стране снижается третьи сутки подряд. Число погибших от коронавирусной инфекции в Италии остается самым высоким в Европе: более 26 000 погибших и почти 200 000 подтвержденных случаев.

В то же время, по мнению национального санитарного врача Италии Сильвио Брусаферро, властям страны следует быть чрезвычайно острожным при снятии ограничений.

«Мы находимся во второй фазе, то есть на пороге возвращения к обычной жизни. Все должно происходить постепенно. Не надо снимать все ограничения сразу. К 11 мая коронавирус никуда не денется, поэтому нужно найти способы сосуществования с ним, но при этом держать уровень зараженности на низком уровне. 90 процентов итальянцев не были заражены, у них нет иммунитета, поэтому они по-прежнему могут заразиться. Один зараженный может снова спровоцировать эпидемию», - пояснил Брусаферро.

Эксперт добавил, что с 11 мая необходимо удвоить количество проводимых тестов, чтобы выявить возможных больных, что позволит держать ситуацию под контролем.

«Если после снятия ограничений будет зафиксирован рост числа заражений, следует вернуть ограничения и закрыть общественные места», - заявил он.

Похожего мнения придерживается и представитель Италии в ВОЗ и специальный советник министерства здравоохранения Вальтер Риччарди. По его словам, до возвращения к привычному укладу жизни власти должны позаботиться о том, чтобы люди исправно соблюдали социальную дистанцию.