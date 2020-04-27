Гран-При Франции отменили, в Великобритании "Формула-1" пройдет без зрителей

Этап во Франции должен был пройти 26-28 июня.

"В понедельник организаторы этапа объявили, что решение французского правительства на запрет всех крупных мероприятий по крайней мере до середины июля с целью сдержать распространение коронавируса означает, что Гран-при не сможет состояться", - говорится в сообщении "Формулы-1".

Этап во Франции стал десятым, который был отменен или перенесен в чемпионате-2020.

Организаторы Гран-при Великобритании "Формулы-1" объявили о проведении соревнований на трассе в Сильверстоуне при пустых трибунах, отмечается в релизе, опубликованном в официальном Twitter автодрома.

Этап чемпионата "Формулы-1" в Великобритании должен пройти 17-19 июля. Данное решение было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.