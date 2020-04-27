Eesti Kontsert переносит все летние фестивали на следующие годы

Все ранее приобретенные билеты на фестивали будут действительны в 2021 году. Пярнуские оперные дни состоятся в следующий раз в 2022 году.

Гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро признала, что поступившая от правительства информация о продлении чрезвычайного положения и идущие от местных самоуправлений сигналы о возможном введении дополнительных ограничений на уровне регионов не позволяют заниматься дальнейшей подготовкой к проведению крупных культурных мероприятий.

«Нам пришлось принять решение с тяжелым сердцем. Мы отменяем всеми любимые летние фестивали, чтобы не подвергать опасности здоровье зрителей и исполнителей. Кроме того, было бы безответственным брать на себя в столь непростое время финансовые риски. Благодарю местные органы власти, прежде всего администрацию Сааремаа и город Хаапсалу, за всестороннее и конструктивное сотрудничество», – добавила Орро. Eesti Kontsert также благодарит топливную компанию Olerex AS, подтвердившую, что несмотря на трудные времена, предприятие останется генеральным спонсором Сааремааских дней оперы в 2021 году.

Орро пояснила, что в первоочередном порядке будут выкуплены обратно билеты на отмененные майские концерты и Пярнуские дни оперы, которые в следующий раз состоятся лишь через год.

Программы остальных летних фестивалей останутся прежними и билеты на концерты и спектакли этих фестивалей будут действовать и через год. «Мы заранее признательны всем, кто не станет спешить с возвратом билетов. Те же, кто не намерен ждать до следующего года, разумеется, смогут вернуть свои деньги. Однако, мы рассчитываем на ваше понимание и просим запастись терпением», – добавила Орро. В любом случае зрителям будет предложено наилучшее решение. Информация относительно возврата билетов будет опубликована на домашней странице Eesti Kontsert: concert.ee.

В течение последних недель Eesti Kontsert вел интенсивные переговоры со всеми своими зарубежными партнерами, чтобы в следующем году фестивали могли бы пройти на тех же условиях, на которых планировалось их проведение в этом году. Речь шла о том, чтобы программы фестивалей не изменились. Такое соглашение удалось достичь с Хорватским национальным театром в Загребе, который должен был стать главным гостем Сааремааских дней оперы в этом году. «Из-за сложной ситуации в мире мы не сможем приехать в Эстонию в этом году и поделиться с вами нашей страстью к хорошей музыке. И все же я очень рад, что мы сможем увидеться на Сааремаа через год», – подчеркнул в своем видеообращении художественный руководитель театра Марчелло Моттаделли.

Свое «да» приезду в Эстонию уже сказали датская труппа Sew Flunk Fury Wit, которая выступит на Сааремааских днях оперы, и один из главных участников фестиваля Чайковского в Хаапсалу – популярный коллектив «Терем-квартет» из Санкт-Петербурга.

Все фестивали получат новый порядковый номер, чтобы чрезвычайная ситуация 2020 года не осталась забытой: