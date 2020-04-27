Китайский дипломат пригрозил Австралии последствиями в случае расследования по коронавирусу

"Китайская общественность расстроена, встревожена и разочарована тем, что сейчас делает Австралия", - заявил посол Чэн Цзинье.

"Если настроения будут ухудшаться, люди подумают: "Зачем нам ехать в страну, которая не так дружелюбна к Китаю?" - сказал он.

"Может быть, простые люди скажут: "Почему мы должны пить австралийское вино? Есть австралийскую говядину?" - добавил он.

Австралия присоединилась к США в призыве провести расследование того, как вирус превратился из локализованной вспышки в центральном Китае в пандемию.