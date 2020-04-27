Пн, 27.04.2020
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Численность безработных в Эстонии за месяц выросла на 20%

В Кассе страхования от безработицы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

На минувшей неделе Касса страхования от безработицы зарегистрировала в качестве безработных 1766 человек, что в сравнении с прошлой неделей на 3% больше. По состоянию на воскресенье, 26 апреля, в Эстонии насчитывалось 47 889 безработных.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кассы страхования от безработицы. 

Численность зарегистрированных безработных в Эстонии на прошлой неделе росла медленнее, чем на других неделях чрезвычайного положения. Меньше было фактов коллективных сокращений на предприятиях. Если на прошлой неделе новых безработных в Эстонии было 1766, то на позапрошлой — 2501.

Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии сейчас составляет 7,4 %. 

За месяц численность безработных выросла на 20%. 

С момента объявления чрезвычайного положения зарегистрировалось 11 178 новых безработных.

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