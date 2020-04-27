Пн, 27.04.2020
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  • За последние месяцы рейтинг партии "Ээсти 200" вырос и не падает. В чем секрет?

За последние месяцы рейтинг партии "Ээсти 200" вырос и не падает. В чем секрет?

"Ээсти 200".

ФОТО: Erik Prozes

Рейтинг не входящей в парламент партии "Ээсти 200" за последние месяцы продолжал расти и к нынешнему моменту уже три месяца стабильно держится на уровне 13-14 процентов. По оценке социологов фирмы Kantar Emor, это может свидетельствовать о растущем интересе жителей Эстонии к новым политическим силам.

Как сообщил руководитель исследования Kantar Emor Айвар Воог, лидером рейтинга в апреле по-прежнему остается Партия реформ — ее поддерживают 30% опрошенных и после небольших колебаний в уровне популярности, ее высокий показатель поддержки стабилизировался. Второе место в рейтинге занимает Консервативная народная партия, однако разница в показателях с занимающей третью строчку Центристской партией с точки зрения статистики незначительна.

Рейтинг партии "Ээсти 200" последние три месяца стабильно держится на уровне 13-14%.

"Поскольку за последние месяцы эта не входящая в Рийгикогу партия ничем особым не отличилась, ее необычно высокий рейтинг можно истолковать как желание гражданского общества дождаться перемен", - отметил Воог.

По мнению Воога, в партии "Ээсти 200" люди скорее всего видят просто альтернативу так называемым старым партиям.

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