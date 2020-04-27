Если вы ждете компенсацию по больничному, срочно сообщите Больничной кассе номер своего банковского счета

Больничная касса начала выплату компенсацию по больничным листам, открытым во время чрезвычайного положения. Однако в ходе выплат выяснилось, что у Больничной кассы нет данных о номерах банковских счетов многих людей.
БК просит всех, кто ждет компенсацию, сообщить номер банковского счета, куда можно перевести деньги. Данные можно удобно сообщить или изменить на государственном портале в разделе „Minu arvelduskonto ja andmed haigekassas“. Второй вариант – отправить дигитально подписанное заявление по адресу info@haigekassa.ee. При отправке заявления обычной почтой, нужно указать адрес Lastekodu 48, Tallinn 10144.
По словам члена правления Больничной кассы Пилле Банхард, перевод по листу нетрудоспособности будет сделан на тот счет, который передан БК: «Поскольку многие люди номер своего банковского счета не сообщили или не обновили, касса не может перевести деньги. Поэтому просим всех проверить правильность указанных данных».
«На прошлой неделе выяснилось, что из 51 000 направленных на оплату больничных листов более чем в 500 случаях данные банковских счетов оказались неверными, а более чем у 2000 этой информации вообще нет», - описала Банхард серьезность ситуации.
По ее словам, ситуация объясняет то, что в обусловленной коронавирусом чрезвычайной ситуации больничные листы взяли многие из тех, кто либо не делали этого ранее, либо не делали этого давно, и у кого поэтому не обновлены или отсутствуют данные о банковском счете, необходимые для перевода денег.
Кроме данных о счетах, на госпортале просят проверить и по возможности обновить свой номер телефона и адрес электронной почты: «Важно, чтобы на госпортале имелись необходимые и правильные данные, чтобы государство по необходимости могло связаться с человеком, отправить документы или перевести компенсацию».