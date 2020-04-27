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  • Спустя четыре года после убийства Николая Таранкова преступный мир Эстонии остается без лидера

Спустя четыре года после убийства Николая Таранкова преступный мир Эстонии остается без лидера

Похороны Николая Таранкова.

ФОТО: Mihkel Maripuu

После убийства Николая Таранкова в 2016 году у организованной преступности в Эстонии так и не появился новый лидер, говорится в опубликованном в понедельник ежегоднике эстонской прокуратуры, передает Rus.ERR.

"Организованная преступность в Эстонии до сих пор остается без главы. Некоторые из возможных преемников [Николая Таранкова] получили обвинительные приговоры или находятся под арестом. Другие решили покинуть Эстонию или испугались привлечь к себе внимание", - отмечается в ежегоднике.

Пару лет назад гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер заявил, что в Эстонии действует около 20 преступных сообществ, восемь из которых считаются особо опасными.

По данным прокуратуры, Центральной криминальной полиции к настоящему моменту удалось пресечь деятельность преступных сообществ, которые возглавляли Ассар Паулус, Харон Дикаев, Андрей Кузякин, братья Мартовые и Эдуард Косляков, Амид Магеррамов и Геннадий Окунев, а также деятельность Кемеровской преступной группировки.

В общей сложности за последние пять лет обвинения были предъявлены семи лидерам преступных сообществ, нескольким участникам преступных группировок среднего звена, а в общей сложности - 82 членам преступных группировок.

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