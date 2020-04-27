У Citybee новая беда: из автомобилей исчезают дезинфицирующие средства

В условиях чрезвычайного положения компании среди пользователей каршеринга Citybee возрос спрос на дезинфицирующие средства. В то же время не все клиенты ведут себя порядочно, так как предпочитают забирать средства для дезинфекции с собой.
В условиях чрезвычайного положения предприятие Citybee решило продолжить деятельность. В целях заботы о здоровье клиентов в автомобилях были установлены дезинфицирующие средства. Также сотрудники компании регулярно проводят чистку машин.
В компании признают, что сейчас их беспокоит ситуация с дезинфицирующими средствами, так как в некоторых автомобилях они исчезают. «Тут два варианта: либо недобросовестный клиент решил прихватить средство с собой, либо информация о закончившемся средстве еще не дошла до нас, поэтому сотрудники еще не успели пополнить запасы», - сказала глава Citybee Eesti Бритта-Лийза Айт.
Она подчеркнула, что в связи возросшим спросом на дезинфицирующие средства в приложении Citybee добавили возможность приобрести заветную бутылочку, но, к сожалению, по сей день находятся те, кто предпочитает забрать средство и не заплатить.
«Призываем всех клиентов Citybee быть ответственными: пожалуйста, дезинфицируйте руки до начала поездки, а также по окончании аренды. Дезинфицирующее средство следует оставить в машине, чтобы им в целях безопасности могли воспользоваться другие клиенты», - сказала Айт.