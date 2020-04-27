Таиланд продлил запрет на международное авиасообщение до конца мая

Власти Таиланда продлили запрет на международные полеты до 31 мая в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщило в понедельник Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ).
"Введенный 3 апреля запрет на международное воздушное авиасообщение будет продлен до 31 мая включительно. Меры приняты для того, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса, и будут сняты при благоприятной эпидемиологической обстановке", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, запрет не распространяется на военные, медицинские, гуманитарные, грузовые рейсы, экстренные посадки и технические без выхода пассажиров из самолета. Также разрешен прием бортов для вывоза из страны иностранных граждан.
"Экипажи и пассажиры воздушных судов должны проводить меры по профилактике распространения коронавируса, среди них - социальное дистанцирование и двухнедельный карантин", - подчеркивает СААТ.
Ранее запрет на международное авиасообщение в Таиланде был продлен до 30 апреля.
В Таиланде зарегистрировано почти 3000 случаев заражения коронавирусом, 51 человек скончался.