Пн, 27.04.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Эксперт отвечает: что будет, если бороться с коронавирусом инъекциями дезинфицирующего средства

Эксперт отвечает: что будет, если бороться с коронавирусом инъекциями дезинфицирующего средства

Шприц.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп вновь взбудоражил массы своим высказыванием, спросив на пресс-конференции у присутствовавших там же ученых об уколах дезинфицирующими средствами. На вопрос об уничтожении вируса необычным способом Postimees ответила младший научный сотрудник Института биомедицины Тартуского университета Марина Шунина.

Шунина объяснила, что в состав дезинфицирующих средств входят действующие вещества определенной концентрации, такие как спирт и поверхностно активные вещества, благодаря которым средство уничтожает вирус. Если вещество растворить, снизится его эффективность.

«Вкалывая дезинфицирующее средство в вену, мы растворяем его в крови. Теоретически, для того, чтобы оно сработало внутри также эффективно, как и снаружи, в вену нужно вколоть концентрат дезинфицирующего средства. Но это с большой долей вероятности нас убьет».

Шунина уточнила, что то же действует в отношении спирта и разных алкогольных напитков, если их использовать для внутренней дезактивации вируса.

Она добавила, что если человек заражен коронавирусом, то в его крови вирус находится в очень малом количестве: «Больше всего вирус сконцентрирован в клетках дыхательных путей. Как его там убить?»

Химикаты, например пары хлора, уничтожают верхний слой клеток в дыхательных путях и вирус в их клетках, сказал Шунина: «Но тут возникает выбор - восстанавливаться после вирусной инфекции или после отравления хлором? Что легче? А в случае, если количество паров хлора окажется недостаточным, чтобы уничтожить весь вирус, придется думать, что это - вирус или отравление?»

Шунина объяснила, что идея президента Дональда Трампа не является полной глупостью и дезинфицирующее средство можно использовать в теле человека: «Но нужно сделать так, чтобы это средство попало только в зараженные вирусом клетки и не соприкасалось с другими клетками организма».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ