Пн, 27.04.2020
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  • Эксперт отвечает: что будет, если вколоть от коронавируса дезинфицирующее средство?

Эксперт отвечает: что будет, если вколоть от коронавируса дезинфицирующее средство?

Шприц.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп вновь взбудоражил массы своим высказыванием, спросив на пресс-конференции у присутствовавших там же ученых об уколах дезинфицирующими средствами. На вопрос об уничтожении вируса необычным способом Postimees ответила младший научный сотрудник Института биомедицины Тартуского университета Марина Шунина.

Шунина объяснила, что в состав дезинфицирующих средств входят действующие вещества определенной концентрации, такие как спирт и поверхностно активные вещества, благодаря которым средство уничтожает вирус. Если вещество растворить, то снизится его эффективность.

«Вкалывая дезинфицирующее средство в вену, мы растворяем его в крови. Теоретически, для того, чтобы оно сработало внутри также эффективно, как и снаружи, в вену нужно вколоть концентрат дезинфицирующего средства. Но это с большой долей вероятности нас убьет».

Шунина уточнила, что то же действует в отношении спирта и разных алкогольных напитков, если их использовать для внутренней дезактивации вируса.

Она добавила, что если человек заражен коронавирусом, то в его крови находится очень мало вируса. Вирус в крови зараженных определяется в малейшей степени: «Больше всего вирус сконцентрирован в клетках дыхательных путей. Как его там убить?»

Химикаты, например пары хлора, уничтожают верхний слой клеток в дыхательных путях и вирус в их клетках, сказал Шунина: «Но тут возникает выбор, восстанавливаться после вирусной инфекции, или после отравления хлором: что легче? В случае если количество паров хлора будет недостаточным, чтобы уничтожить весь вирус, то можно подумать: вирус или отравление?»

Шунина объяснила, что идея президента Дональда Трампа не полностью глупая и дезинфицирующее средство можно использовать в теле человека: «Но нужно обеспечить, чтобы это средство попало только в зараженные вирусом клетки, и не соприкасалось с другими клетками организма».

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