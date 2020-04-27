Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей, связанных с чрезвычайным положением и коронавирусом, по состоянию на 27 апреля.
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 472 теста на вирус COVID-19, из которых четыре теста, то есть 0,8% показали положительный результат. Один человек скончался.
Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции министр экономики и коммуникаций Таави Аас, еще не решено, будут ли дотировать зарплаты в июне и июле и в каком объеме.
Больничная касса начала выплату компенсацию по больничным листам, открытым во время чрезвычайного положения. Однако в ходе выплат выяснилось, что у Больничной кассы нет данных о номерах банковских счетов многих людей.
Пандемия пришла не одна. Следом за коронавирусом 2020 год обещает нагревающейся планете пожары, потоп, неурожай и библейское нашествие саранчи. Природные катаклизмы угрожают голодом бедным странам и серьезными проблемами Европе и США, предупреждают метеорологи и международные организации.
Чтобы работник мог получить компенсацию заработной платы от Кассы по безработице в размере 70% от его средней зарплаты, работодатель должен выполнить несколько условий, в том числе заплатить работнику минимум 150 евро. Однако в Трудовую инспекцию обратился работник, по словам которого, работодатель потребовал эти 150 евро обратно.
Объявленный правительством план выхода из кризиса многих разочаровал. Ничего конкретного, отсутствие руководящей стратегии и много сложного, но бессодержательного текста, считает представитель партии Eesti 200 Светлана Скребнева.
Число поданных в Ида-Вирумаа заявок на компенсацию сокращенных из-за кризиса зарплат работникам вдвое ниже среднего показателя по Эстонии.
Департамент защиты прав потребителей рекомендует не планировать турпоездки до августа. Даже если вы куда-то доберетесь, вам могут заставить самоизолироваться на две недели.
Как говорят эксперты, кризис скажется на продуктовой корзине в ближайшие месяцы.
В больнице Курессааре в самые тяжелые дни у медработников не было даже времени поесть. Многие их них в течение трех недель работали каждый день по 12 часов.
Готовы ли торговые центры к открытию? Когда и как будет происходить их открытие? Что изменится для покупателей? На эти вопросы попытался ответить гость студии Rus.Postimees - представитель столичного Kaubamaja, руководитель продуктового магазина Toidumaailm Игорь Грудкин.
Объединение молодых климатических активистов Fridays For Future обратилось в Тартуский административный суд с требованием аннулировать разрешение на строительство масляного завода Enefit 282, выданное горуправой Нарва-Йыэсуу. Активисты ходатайствуют о первоначальной правовой защите.
Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп вновь взбудоражил массы своим высказыванием, спросив на пресс-конференции у присутствовавших там же ученых об уколах дезинфицирующими средствами. На вопрос об уничтожении вируса необычным способом Postimees ответила младший научный сотрудник Института биомедицины Тартуского университета Марина Шунина.
С понедельника в Литве начинают действовать смягченные условия карантина - с определенными ограничениями разрешено работать уличным кафе, салонам красоты, учреждениям культуры и отдыха, можно заниматься спортом на улице, храмы откроют двери для верующих.
Сегодня стало известно, что Россия обогнала Китай и вышла на девятое место в мире по числу заболевших коронавирусом.