Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 472 теста на вирус COVID-19, из которых четыре теста, то есть 0,8% показали положительный результат. Один человек скончался.

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции министр экономики и коммуникаций Таави Аас, еще не решено, будут ли дотировать зарплаты в июне и июле и в каком объеме.

Больничная касса начала выплату компенсацию по больничным листам, открытым во время чрезвычайного положения. Однако в ходе выплат выяснилось, что у Больничной кассы нет данных о номерах банковских счетов многих людей.

Пандемия пришла не одна. Следом за коронавирусом 2020 год обещает нагревающейся планете пожары, потоп, неурожай и библейское нашествие саранчи. Природные катаклизмы угрожают голодом бедным странам и серьезными проблемами Европе и США, предупреждают метеорологи и международные организации.

Чтобы работник мог получить компенсацию заработной платы от Кассы по безработице в размере 70% от его средней зарплаты, работодатель должен выполнить несколько условий, в том числе заплатить работнику минимум 150 евро. Однако в Трудовую инспекцию обратился работник, по словам которого, работодатель потребовал эти 150 евро обратно.

Объявленный правительством план выхода из кризиса многих разочаровал. Ничего конкретного, отсутствие руководящей стратегии и много сложного, но бессодержательного текста, считает представитель партии Eesti 200 Светлана Скребнева.

Число поданных в Ида-Вирумаа заявок на компенсацию сокращенных из-за кризиса зарплат работникам вдвое ниже среднего показателя по Эстонии.

Департамент защиты прав потребителей рекомендует не планировать турпоездки до августа. Даже если вы куда-то доберетесь, вам могут заставить самоизолироваться на две недели.

Как говорят эксперты, кризис скажется на продуктовой корзине в ближайшие месяцы.

В больнице Курессааре в самые тяжелые дни у медработников не было даже времени поесть. Многие их них в течение трех недель работали каждый день по 12 часов.

Готовы ли торговые центры к открытию? Когда и как будет происходить их открытие? Что изменится для покупателей? На эти вопросы попытался ответить гость студии Rus.Postimees - представитель столичного Kaubamaja, руководитель продуктового магазина Toidumaailm Игорь Грудкин.

Объединение молодых климатических активистов Fridays For Future обратилось в Тартуский административный суд с требованием аннулировать разрешение на строительство масляного завода Enefit 282, выданное горуправой Нарва-Йыэсуу. Активисты ходатайствуют о первоначальной правовой защите.

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп вновь взбудоражил массы своим высказыванием, спросив на пресс-конференции у присутствовавших там же ученых об уколах дезинфицирующими средствами. На вопрос об уничтожении вируса необычным способом Postimees ответила младший научный сотрудник Института биомедицины Тартуского университета Марина Шунина.

С понедельника в Литве начинают действовать смягченные условия карантина - с определенными ограничениями разрешено работать уличным кафе, салонам красоты, учреждениям культуры и отдыха, можно заниматься спортом на улице, храмы откроют двери для верующих.