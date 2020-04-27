Заявку на драфт НБА подал и Сандер Райесте

Выступающий за таллиннский "Калев/Крамо" эстонский баскетболист Сандер Райесте второй год подряд решил выставить свою кандидатуру на драфт НБА.
В минувшем сезоне Райесте в среднем за игру в эстонско-латвийской лиге проводил на площадке 20 минут. За это время он набирал 7,5 очка, делал 1,7 передачи и собирал 3,8 подбора. Год назад Сандер Райсте также подавал заявку на драфт в сильнейшей баскетбольной лиге мира, но затем отозвал ее, сообщил Rus.Err.ee.
На прошлой неделе стало известно, что свою кандидатуру на драфт НБА 2020 года выставил и 19-летний баскетболист сборной Эстонии Хенри Дрелл.