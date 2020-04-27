Астероид считается опасным, поскольку периодически приближается к земной орбите. ФОТО: EPA

К Земле приближается астероид 1998 OR2 диаметром примерно полтора километра, который, как шутят ученые, в связи со сложившейся на планете ситуацией с коронавирусом решил обзавестись защитной маской.

Астероид, открытый в 1998 году, считается потенциально опасным, поскольку он периодически приближается к земной орбите, сообщили в НАСА. По данным ведомства, он приблизится к Земле 29 апреля, но пролетит на безопасном расстоянии от нее - около 6,2 млн км.

Астрономам обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико удалось запечатлеть летящее в космосе небесное тело. Они в шутку предположили, что астероид, зная о пандемии, облачился в защитную маску.

"Небольшие топографические особенности, такие как холмы и хребты на одном конце астероида 1998 OR2, интерсны для науки, - сообщила в пресс-релизе специалист обсерватории Анни Виркки.- Но поскольку сейчас все наши мысли - о Covid-19, кажется, что и 1998 OR2 позаботился о маске".

Эксперты обсерватории отслеживают астероиды, которые приближаются к Земле, и используют свои данные для моделирования траекторий потенциально опасных для планеты небесных объектов.

Сейчас астероид пролетит на безопасном расстоянии от Земли, но, по словам ученых, в следующий раз рандеву будет более близким. Поэтому важно изучать подобные объекты, чтобы разрабатывать и улучшать технологии для устранения подобных угроз.