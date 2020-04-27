Квартирные товарищества ждут помощи от местных властей: траты на уборку подъездов резко выросли

Союз квартирных товариществ Эстонии (EKÜL) призывает местные самоуправления помогать товариществам в дезинфекции домов, пишет Postimees.
«В Эстонии в многоквартирных домах живут около миллиона человек, и большинство входят в квартирные товарищества, - сказал член правления EKÜL Урмас Марди. - В сегодняшней кризисной ситуации, когда большая доля эстоноземельцев потеряла свои рабочие места и доходы, жилищным товариществам тоже стало трудно справляться в финансовом отношении. Товарищества делают все что могут, но, к сожалению, строгие требования к уборке, установленные при чрезвычайном положении, также увеличивают расходы».
По словам Марди, было бы полезно, если бы местное самоуправление помогало товариществам бесплатными дезинфицирующими средствами.
«Город Таллинн уже положил этому начало и через районные управы распределяет среди всех квартирных товариществ дезинфицирующие средства для помещений общего пользования. Мы очень надеемся, что эта инициатива подаст пример, и что другие местные органы власти также протянут руку помощи квартирным товариществам и, по крайней мере, предоставят бесплатные дезинфицирующие средства », - сказал Марди, добавив, что, хотя товарищества пытаются выполнять более строгие условия уборки, большая часть ответственности за свое здоровье ложится на плечи жильцов.
«В сегодняшней ситуации подъезд многоквартирного дома, безусловно, не лучшее место для времяпрепровождения. Тем, кто входит в группу риска, стоит совершать лишь неизбежные перемещения. Однако встречи с соседями, которые были возможны при нормальных обстоятельствах, теперь надо отменить», - призвал Марди жителей.
Правило 2+2 распространяется и на места общего пользования многоквартирного дома, и по возможности следует избегать пользования лифтом.
"И, как неоднократно подчеркивал Департамент здоровья, после входа в квартиру надо тщательно вымыть руки", - напомнил Марди еще раз.