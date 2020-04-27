Министерство культуры обещает щедрые дотации: деньги дадут театрам, спорту, музыкантам и ERR

По словам Лукаса, общий объем помощи культуре и спорту составляет 25 миллионов евро.

Дотации для отдельных физических лиц

5,2 миллиона евро предусмотрены на отдельные дотации. Главным образом деньги пойдут на систему творческой поддержки фрилансеров. Но финансовую поддержку получат и руководители коллективов народного творчества и тренеры. Под эту меру подпадают и те тренеры, которые сейчас не подходят под систему государственной поддержки (молодежные тренеры третьей-четвертой категории).

Музеи

Для музеев предусмотрены шесть миллионов евро. Дотация будет распределена между всеми на равных. Будет установлена определенная ставка, в размере которой компенсируют недополученный доход. Под меру помощи подпадают как государственные, так и частные музеи.

Театры

В театральном искусстве будут поддержаны все формы собственности. Это означает, что деньги получат и частные театры, которые в обычной ситуации деньги не получали. Для театров предусмотрены четыре миллиона евро.

Музыка

На музыку тоже выделяются четыре миллиона евро. О выделении дотации могут просить организаторы фестивалей и мероприятий, а также разные опорные структуры.

Спорт

В области спорта крупная дотация будет распределена по отраслям, в которых закрылись лиги. Но дополнительное денежное вливание получат и все остальные отраслевые союзы. Кроме того, помогут организаторам международных мероприятий и другим государственным спортивным структурам. Также будут компенсированы затраты, связанные с инфраструктурой.

Начиная с 1 мая, будет применен новый порядок для спортсменов национальных сборных. Каждый отраслевой союз можно выбрать одну спортивную базу, где сможет продолжить тренировки.

ERR

Эстонскому телерадиовещанию планируют выделить дополнительные средства для усиления культурной программы. По словам Лукаса, у министерства есть цель выплатить деньги как можно быстрее: «Мы как можно быстрее начнем принимать ходатайства. У всех потоков подачи ходатайств будет семь дней, столько же уйдет на их рассмотрение. Выплаты мы хотели бы начать в середине мая».