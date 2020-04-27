От А до Я: кто получит в банке платежный отпуск по кредиту?

«Эстонские банки с начала чрезвычайного положения предоставляют платежный отпуск в упрощенном порядке, не меняя других кредитных условий, и, как правило, без платы за услугу», - сказа председатель правления Банковского союза и глава LHV Эрик Килу на прошлой неделе, добавив, что соглашение о единых правилах платежного отпуска придаст клиентам уверенность в том, что его условия будут одинаковыми во всех банках.

На данный момент банки Эстонии предоставили платежный отпуск 19 000 с лишним клиентам, из которых 70% - частные лица и 30% - предприятия. Возврат кредитов отложен в объеме 1,7 млрд евро, пятая часть из них выдана частным лицам, остальную составляют кредиты компаний.

Postimees приводит важнейшие условия, которые должны быть выполнены у тех, кто хочет получить платежный отпуск:

Платежный отпуск можно просить по кредитным договорам, заключенным до 12 марта 2020 года.

Период платежного отпуска действует с 27 апреля по 30 июня. Это означает, что клиент должен подать заявление об отпуске до 30 июня 2020 года.

Отпуск получат только те клиенты, у которых ранее не было проблем с платежами.

Банк не даст отпуска по платежам, если сочтет, что это экономически не обосновано. Т.е. в том случае, если у клиента до введения чрезвычайного положения были непреодолимые финансовые трудности.

График платежей будет изменен на предварительно установленный период времени.

Использование государственного залога никак не изменит кредитный договор.

Процентную ставку можно все-таки поднять?

Ранее банки заявляли, что на время предоставления платежного отпуска другие условия кредита менять не будут. Проценты, правда, все равно придется платить, но их размер не изменится. По крайней мере, так прозвучало в публичных заявлениях.

Это подтверждает и документ Банковского союза, гласящий, что во время платежного отпуска нельзя менять другие кредитные условия, в первую очередь, процентную ставку, за исключением случаев, когда цель изменения – избежать убытков по кредиту, который может понести банк. Это означает, что, по сути, у банка по-прежнему останется право скорректировать процентную ставку.

Платежные отпуска для частных лиц

Люди, взявшие жилищный кредит, могут ходатайствовать о платежном отпуске по основной части сроком на 12 месяцев. До 30 июня клиент может продлить платежный отпуска еще на один год.

Взявшие потребительский кредит получат платежный отпуск на срок до полугода. Его тоже можно продлить на шесть месяцев.

Платежные отпуска для фирм

Платежный отпуск получат предприятия, у которых из-за чрезвычайного положения возникли кратковременные проблемы с ликвидностью и у которых до 12 марта не было существенных проблем с выплатой платежей.

У предприятия должен быть положительный собственный капитал по состоянию на конец прошлого года. Также отмечается, что предприятие должно обосновать, почему ему нужен платежный отпуск и как это поможет ему справиться с кратковременными трудностями.

Предприятия могут просить платежный отпуск сроком до полугода. До 30 июня его можно продлить еще на шесть месяцев.