Почему Регина Тодоренко не виновата

Разразился скандал. И хотя Тодоренко практически сразу принесла публичные извинения, буквально в течение нескольких дней с ней прекратили сотрудничество несколько брендов, а журнал Glamour лишил ее титула.

Общество ликует. Казалось бы, поделом ей! Но нет, проблема не в Тодоренко и ее отвратительных словах.

Регина — не первая, кто занимается виктимблеймингом. Не Регина поселила в миллионах женщин уверенность, что если она получила кулаком, значит, заслужила. Не Регина написала «Домострой» и заставила людей поверить в обоснованность фразы «бьет — значит любит». Как любая женщина, подвергшаяся насилию со стороны абьюзера, является жертвой, так и Тодоренко — всего лишь жертва слишком консервативного и узколобого общества, выросшего на патриархальных ценностях.

Давайте признаемся самим себе, что мы и сами хоть раз за свою жизнь говорили или думали о жертве какого-либо преступления «сама виновата, не надо было...» Или, наоборот, «надо было».

Стоит лишь вбить в поиск на Facebook слова «сама виновата» - и посыпется множество интересных результатов. К примеру, подобный комментарий от мужчины я нашла под новостью «Она знала, что у него жена и дети: студентка, которую убил и расчленил преподаватель Соколов, влюбилась в него на первой лекции». Вы думаете, только этот комментатор так считает?

Увы, на жертв, особенно женского пола, столетиями перекладывали ответственность. «Слишком развязно себя вела», «слишком на мозги мужу капала», «слишком много возникала» и так далее. В начале марта осудили жителя Киргизии за то, что он убил супругу топором, пока она спала. Муж заявил, что готовился к убийству заранее, потому что супруга мешала ему смотреть телевизор. Абсурд да и только! Но ведь есть те, кто его оправдывает...

Почему Тодоренко лишили титула «Женщина года», а депутатов российской Госдумы, которые всё никак не могут принять закон о домашнем насилии, не лишают их наград и почестей? Почему полицейских, которые высмеивают жертв изнасилований, когда те приходят подавать заявление, не увольняют? Тодоренко пытаются сделать козлом отпущения и даже лицом всей проблемы домашнего насилия в стране, но разве она это заслужила?

Пока все представители государственной власти в душе и на законодательном уровне не перестанут оправдывать какое-либо насилие, оставлять его безнаказанным и винить жертв, такие как Тодоренко будут и дальше заниматься виктимблеймингом. И я говорю сейчас не только о России, эта проблема существует во всем мире.