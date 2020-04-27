На Сааремаа и Муху смягчают ограничения

Сегодня руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подпишет распоряжение, касающееся чрезвычайного положения на островах Сааремаа и Муху, согласно которому с завтрашнего дня там будут смягчены ограничения. Для того чтобы перемещаться между островами и материком нужно будет получить спецразрешение.
По сравнению с сегодняшним днем будут отменены ограничения в услугах, требующих близкого контакта, как эстетическая хирургия, услуги красоты (например, парикмахерские, маникюр, педикюр, косметические процедуры, татуировки и солярий), а также массаж и другие услуги восстановительного лечения.
Ослабление ограничений означает, что магазины, рынки и библиотеки снова будут открыты, как на материке.
Также снимается ограничение на передвижение, согласно которому островитяне должны были сидеть дома, и выходить разрешалось только для похода в продуктовый магазин, в аптеку, к врачу или на работу.
Однако сохраняется общее правило 2+2, согласно которому в общественном месте вместе можно передвигаться по двое и друг от друга нужно сохранять дистанцию в два метра.
Полностью свободное передвижение между островами все же не восстанавливается. Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас, учтя просьбу волости Сааремаа, решил начать выдавать специальные разрешение на передвижение, которые каждый день будут распределяться таким образом: 25 спецразрешений Сааремаа, пять – Муху и Мания, 20 – Хийумаа, по 10 – Рухну и Вормси. Спецразрешение действительно один раз для поездки туда и обратно.
Предложение о том, кто может ездить, делает местное самоуправление.
Распоряжение вступит в силу завтра и будет опубликовано после его подписания.