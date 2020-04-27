Крупная сделка в разгар кризиса: Selver покупает сеть Comarket и продуктовый магазин Solaris

«Речь идет о достижении одной из долгосрочных стратегических целей Tallinna Kaubamaja Grupp – расширении деятельности в области супермаркетов. Из года в год мы органично расширяли сеть магазинов Selver и долю рынка, в то же время активно занимаясь поисками возможности для более быстрого скачка в развитии. Теперь это становится реальностью, и я искренне рад, что в результате мы сможем присоединить к группе компанию с сильной позицией на рынке и с подходящей для нас сетью дополнительных магазинов», – сказал председатель правления Tallinna Kaubamaja Grupp AS Рауль Пуусепп, комментируя сделку по покупке.

По словам председателя совета ABC Grupp AS Марта Випса, предстоящая сделка является значительным событием на рынке розничной торговли продуктами питания и первой необходимости в целом. «В условиях небольшого размера Эстонии, компании, занимающейся торговлей продуктами, требуется достаточно сил, чтобы обеспечить покупателям хороший выбор товаров по разумной цене. Интерес к нашей торговой сети в последние годы был значительным, но удовлетворительного результата, как в отношении будущего собственника, так и в плане условий, мы достигли только сейчас с Selver. Я рад, что мы пришли к соглашению с партнером, который разделяет схожие ценности», – говорит Март Випс.

По словам члена правления Selver AS Кристи Ломп, слияние двух местных торговых сетей создает синергию, которая объединит самый ценный опыт и успешные инициативы обеих компаний. «Объединенная компания с более широкой и плотной сетью магазинов укрепит сферу основанной на эстонском капитале торговли, ценящей обслуживание, исходящее из интересов клиентов и высококачественные товары от местных эстонских производителей», – говорит Кристи Ломп.

В результате сделки Selver приобретет 16 магазинов Comarket в Харьюмаа, Пярнумаа и Тартумаа, два продуктовых магазина Delice в Виймси и Пярну, а также продуктовый магазин в центре Solaris. После того, как сделка будет одобрена Департаментом конкуренции, сети Selver будет принадлежать 72 магазина вместо нынешних 53.

Член правления Selver Кристи Ломп пояснила, что после сделки не будет спешки с изменениями, основное внимание будет уделено анализу сильных сторон обеих сетей. «Многолетняя работа ABC Supermarkets и завоеванное доверие клиентов – это, безусловно, большая ценность, которую мы в Selver уважаем и умеем ценить», – говорит Кристи Ломп.

Андрус Пыльд продолжит работу в качестве руководителя ABC Supermarkets, а магазины ABC Supermarkets первоначально продолжат работать под своим именем и брендом в качестве дочерней компании Selver.

Предприятие ABC Supermarkets было создано в 2002 году, когда оно приобрело 10 магазинов, работавших под брендом SPAR. В 2003 году начался перевод магазинов под бренд Comarket. В 2009 году в результате открывшегося в центре Solaris продуктового магазина у ABC Supermarkets появился новый бренд продуктовых магазинов Delice. Вместе с магазинами Delice сеть насчитывает 19 магазинов, общая торговая площадь которых составляет 12 300 квадратных метров. В ABC Supermarkets работает около 400 человек. Выручка от продаж за 2018 год составила 57,4 миллиона евро.

Единственным акционером ABC Supermarkets AS является ABC Grupp AS, одна из крупнейших групп компаний основанная на эстонском капитале, которая в дальнейшем сосредоточится на продаже и обслуживании автомобилей, а также на оптовой продаже продуктов питания и товаров народного потребления.