Нарвские садоводы испугались новых правил: придется ли перестраивать туалеты и бани?

Как сообщил в пятницу портал Prospekt.ee, в Нарве практически готов Порядок по обращению и утилизации сточных вод, согласно которому на каждом дачном участке нужно будет установить большую емкость для фекалий и сточных вод, откачивать содержимое которой сможет только фирма, имеющая договор с Narva Vesi. В тот же день мэр Нарвы Алексей Евграфов поспешил опровергнуть информацию, сообщив в Фейсбуке, что новое требование коснется только тех дачных домов, в которых есть водопровод, установлен унитаз, ванная или душ. Rus.Postimees разобрался, как быть с баней, с самодельным летним душем или, например, с уличным умывальником?
Нет канализации - нужна накопительная емкость
Старший специалист по воздействиям на окружающую среду Департамента архитектуры и городского планирования Нарвы Елена Молодцова сообщила, что новые требования касаются жидких отходов, которые образуются при использовании унитаза, ванны или душа на даче. Такие сточные воды по новому порядку действительно нужно будет направлять либо в канализацию, либо - в накопительную емкость на участке, откуда специальная машина будет периодически откачивать отходы и вывозить их на очистные сооружения.
Подобная система действовала в Нарве на многих улицах частного сектора, пока в 2004-2006 годах на европейские средства там не были протянуты водопровод и канализация.
В садоводческих товариществах услугу откачки отходов кроме муниципального предприятия Narva Vesi смогут оказывать и частные предприниматели, но город потребует, чтобы клиент получал акт об опорожнении емкости, а фирма-перевозчик имела договор с предприятием, которое имеет очистные сооружения и лицензию на переработку таких отходов (ближайшее такое предприятие - Narva Vesi, но теоретически, можно сдавать сточные воды и на очистные других городов). По словам Елены Молодцовой, договор необходим, чтобы избежать незаконного слива сточных вод куда-нибудь в лес.
Проект Порядка еще дорабатывается в структурах городской управы, после чего его должны будут обсудить и одобрить депутаты горсобрания. Пока неясно, когда именно новые правила вступят в силу.
Нужно ли переделывать баню и летний душ?
В новом порядке не вводится требований для старых бань и сухих туалетов, построенных когда-то по проектам. По словам Елены Молодцовой, большинство проектов бань на дачах предусматривают осадочный колодец, в котором сточные воды механически очищаются перед тем, как впитаться в грунт. Также не являются проблемой современные биотуалеты или старые сухие туалеты, из которых фекалии периодически извлекают и компостируют. Компостные ямы, которые соответствовали старым требованиям, соответствуют и новым.
На дачных участках часто встречаются самодельные летние душевые кабины, когда вода из большой емкости самотеком течет через душевую лейку и впитывается в грунт. На такие сооружения, а также на различные уличные умывальники новые правила не будут распространяться.
По словам Елены Молодцовой, загрязнение почвы от летнего душа - крайне незначительное, тем более, что использовать такой душ в нашем климате можно недолго. Сложнее вопрос, если душевую кабинку решили установить внутри дачного домика. Загрязнение от душевой кабинки примерно такое же, как от бани. А вся вода, возникающая в банях и в бытовом использовании, может быть выпущена в землю после механической очистки (через осадочный колодец), если речь не идет о фекальных отходах. То есть, если у вас на даче есть душевая кабинка, но нет унитаза, то вам достаточно осадочного колодца.
“Просто, как правило, если проводят воду в дом, то делают сразу все удобства и тогда уже вся вода должна собираться в ёмкость закрытого типа, так как там есть и фекальные отходы” - объясняет чиновница.
Садоводы встревожились
По словам Елены Вальме, члена правления Союза садоводческих товариществ Нарвы, владельцы дачных участков, особенно пожилого возраста, всерьез забеспокоились, когда услышали, что теперь им придется вкладывать большие деньги и оформлять проекты. К счастью, быстро выяснилось, что новые требования касаются немногих, и переделывать старые туалеты пенсионерам не придется.
Елена Вальме рассказала, что владелица участка в ее товариществе установила у себя накопительную емкость. На составление проекта, саму емкость и работы по установке потребовалось около 2 000 евро. При том, что грунт на участке был достаточно твердым, замечает Елена Вальме - на болотистом грунте пришлось бы дополнительно бетонировать емкость, что сделало бы расходы еще более значительными.
В целом, член правления Союза садоводческих товариществ считает, что городские власти должны решать проблему строительством канализации в садоводческих товариществах, а не перекладывать расходы на каждого владельца участка по отдельности.
“Если в Нарве семь с половиной тысяч дач, да на каждую нужно потратить две тысячи евро… И сколько пластика при этом будет закопано в землю? Сейчас вот на Рийгикюла археологи нашли какие-то черепки. А после нас будут находить огромные емкости с нечистотами на каждом шагу. Если уж боретесь за экологию - стройте нормальную канализацию”, - рассуждает она.
С мая можно будет просить помощь ЕС
Существует программа, по которой государство из Европейского фонда сплочения субсидирует до 66% затрат на строительство накопительных емкостей для сточных вод или подключение дома к канализации, если таковая имеется на улице.
Из постановления министра окружающей среды следует, что на покупку и установку емкости (которая должна быть объемом не менее кубометров и стоимостью не более 1716 евро), можно получить до 1132 евро. Эти цифры министерство вывело на основе анализа рыночных цен.
Нюанс был в том, нарвские дачи под требования постановления не подходили. Государство готово было помочь только жителям частных домов в тех районах, где живут больше двух тысяч человек, а на дачах мало кто регистрируется и живет постоянно. На портале Центра инвестиций в окружающую среду (KIK) можно проверить, относится ли ваш дом к такому району.
По данным портала, право на субсидию не имели даже владельцы участков в нарвском дачном районе Кудрукюла (на 12-м километре усть-наровской дороги), который по площади сопоставим со всей многоэтажной застройкой Нарвы. В то же время, районы частного сектора в Нарве, например, Паэмурру или район вдоль Наровы имели право на субсидию, хотя городскую канализацию в них уже давно провели.
Как сообщило 27 апреля Министерство окружающей среды, с мая этого года программа распространяется и на районы с меньшим населением. То есть, у нарвских дачников, которые решили установить накопительную емкость, появляется шанс на субсидию. Как правильно подать ходатайство, также указано на портале KIK.