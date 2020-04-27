Нарвские садоводы испугались новых правил: придется ли перестраивать туалеты и бани?

Садоводы встревожились

По словам Елены Вальме, члена правления Союза садоводческих товариществ Нарвы, владельцы дачных участков, особенно пожилого возраста, всерьез забеспокоились, когда услышали, что теперь им придется вкладывать большие деньги и оформлять проекты. К счастью, быстро выяснилось, что новые требования касаются немногих, и переделывать старые туалеты пенсионерам не придется.

Елена Вальме рассказала, что владелица участка в ее товариществе установила у себя накопительную емкость. На составление проекта, саму емкость и работы по установке потребовалось около 2 000 евро. При том, что грунт на участке был достаточно твердым, замечает Елена Вальме - на болотистом грунте пришлось бы дополнительно бетонировать емкость, что сделало бы расходы еще более значительными.

В целом, член правления Союза садоводческих товариществ считает, что городские власти должны решать проблему строительством канализации в садоводческих товариществах, а не перекладывать расходы на каждого владельца участка по отдельности.

“Если в Нарве семь с половиной тысяч дач, да на каждую нужно потратить две тысячи евро… И сколько пластика при этом будет закопано в землю? Сейчас вот на Рийгикюла археологи нашли какие-то черепки. А после нас будут находить огромные емкости с нечистотами на каждом шагу. Если уж боретесь за экологию - стройте нормальную канализацию”, - рассуждает она.

С мая можно будет просить помощь ЕС

Существует программа, по которой государство из Европейского фонда сплочения субсидирует до 66% затрат на строительство накопительных емкостей для сточных вод или подключение дома к канализации, если таковая имеется на улице.

Из постановления министра окружающей среды следует, что на покупку и установку емкости (которая должна быть объемом не менее кубометров и стоимостью не более 1716 евро), можно получить до 1132 евро. Эти цифры министерство вывело на основе анализа рыночных цен.

Нюанс был в том, нарвские дачи под требования постановления не подходили. Государство готово было помочь только жителям частных домов в тех районах, где живут больше двух тысяч человек, а на дачах мало кто регистрируется и живет постоянно. На портале Центра инвестиций в окружающую среду (KIK) можно проверить, относится ли ваш дом к такому району.

По данным портала, право на субсидию не имели даже владельцы участков в нарвском дачном районе Кудрукюла (на 12-м километре усть-наровской дороги), который по площади сопоставим со всей многоэтажной застройкой Нарвы. В то же время, районы частного сектора в Нарве, например, Паэмурру или район вдоль Наровы имели право на субсидию, хотя городскую канализацию в них уже давно провели.