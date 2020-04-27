Пандемия подрывает душевное здоровье сидящих дома. Что делать?

Помимо чувства одиночества, методы социального дистанцирования могут привести к беспокойству и апатии. Быстро меняющийся социальный порядок может вызвать или усугубить стресс и депрессию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также определила угрозы для психического здоровья во время кризиса и составила список рекомендаций. Например, чтобы уменьшить стресс, рекомендуется, быть в курсе только информации от ВОЗ и национальных организаций здравоохранения, а не слухов и ненаучной информации.

Уже имели место самоубийства, вызванные коронавирусом и чрезвычайным положением. В Италии заразившаяся вирусом медсестра покончила с собой из-за разрушительного стресса на работе и страха заразить других людей. Родители 17-летней Бет Палмер считают именно изоляцию главной причиной самоубийства своей дочери. Postimees также писал о смерти доктора футбольного клуба "Стад-де-Реймс" и министра финансов немецкой земли Гессен.

Согласно данным исследований, проведенных различными западными университетами, социальная изоляция является одним из основных факторов риска в пользу суицидальных идей. Соавторы медицинского журнала The Lancet также предупреждают о росте числа самоубийств, который может стать следствием пандемии. Ситуация опасная, но ученые считают, что темного сценария можно избежать с помощью своевременной и адекватной профилактической работы.

Приводятся различные факторы, которые правительства, работодатели и частные лица должны отслеживать. Во-первых, The Lancet пишет, что во время кризиса потребность в психиатрическом консультировании выше, поэтому нужно быть готовым к большей, чем обычно, нагрузке на линии телефонных консультаций. В Эстонии на ранних этапах чрезвычайной ситуации был создан кризисный телефон 1247, который помогает справиться с кризисной ситуацией и отвечает на вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией. Также до конца чрезвычайной ситуации кризисный телефон Eluliin, который оказывает психологическую помощь, работает и по выходным.

Чрезвычайная ситуация также усугубляет другие проблемы, напрямую связанные с психическим здоровьем. Неизбежно, что в относительном выражении число случаев насилия в семье будет расти во время кризиса. Кризис и связанные с ним домашние заботы, обусловленный чрезвычайным положением стресс, потеря дохода и общая нервозность, связанная с непредсказуемой ситуацией, могут привести к насилию в отношении близких в домашних стенах. Статистические данные также показывают резкое увеличение насилия в семье во всем мире во время эпидемии. Во Франции с начала чрезвычайного положения до конца марта на 30% увеличилось число заявлений о насилии в близких отношениях. Министр внутренних дел Франции опбъяснил это ограничениями передвижения и призвал чиновников приложить дополнительные усилия для обеспечения дополнительной защиты людей, страдающих от бытового насилия.

Одной из проблем, вызывающих и усугубляющих проблемы психического здоровья, является алкоголизм, который также усугубляется во время кризиса. Например, в марте в России было продано на 65 процентов больше водки, чем в предыдущем месяце. ВОЗ рекомендовала ужесточить ограничения на алкоголь на время пандемии.