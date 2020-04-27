Женская клиника ITK поэтапно возвращает плановые приемы

По словам доктора Эле Таммемяэ, заведующей отделением гинекологического амбулаторного и дневного лечения, женская клиника ITK будет постепенно связываться с пациентами, которые пропустили визит врача из-за чрезвычайной ситуации, и по телефону им будет назначено новое время приема или электронная консультация.

«Ведется работа над тем, чтобы полностью открыть плановое лечение. В настоящее время пациенты еще не могут записаться на прием к врачу, потому что часы приема в мае не открыты. Однако лечащие врачи активно связываются со своими пациентами и, при необходимости, назначают новое время приема», - сказала доктор Таммемяэ.

«Врач определяет приоритетность потребности пациента в лечении, и в соответствии с ней согласовываются дальнейшие действия - например, дистанционный прием или приглашение пациента на контактный визит для проведения необходимых обследований, анализов, процедур и организации лечения», - прокомментировала Таммемяэ.

Экстренный прием и акушерская помощь открыты в женской поликлинике ITK в течение всего чрезвычайного положения. До настоящего времени проводились гинекологические электронные консультации, а контактные визиты и электронные консультации для беременных женщин проводились на основе пересмотренного плана мониторинга. «В зависимости от случая и необходимого лечения во время чрезвычайной ситуации приемы происходили в меньшем объеме, и даже проводились необходимые операции. До сих пор к врачам направлялись те пациенты, которые нуждаются в срочном лечении», - сказала д-р Таммемяэ.

Однако часть планового лечения была приостановлена из-за чрезвычайной ситуации, и профилактические мероприятия - скрининг рака молочной железы и скрининг рака шейки матки - были полностью отменены.

В дополнение к постепенному открытию плановго лечения, параллельно будут продолжаться электронные консультации и пациенты будут получать консультации по инфотелефонам:

В случае обеспокоенности женщины, чья беременность была зарегистрирована в ITK, могут позвонить по номеру горячей линии акушерской помощи 53977077. Звонить можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.

По номеру дежурного гинеколога можно продлить повторные рецепты и попросить совета в случае различных гинекологических жалоб. Звонить можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по тел. 588 74 256 (консультации на эстонском языке) и по тел. 588 48 485 (консультации на русском языке).

Телефонный номер консультационной лнии Молодежного кабинета: 6067525. Звонить можно по средам и пятницам с 9.00 до 14.00. Наша акушерка консультирует по телефону молодых людей до 26 лет включительно. Вы можете позвонить по поводу использования противозачаточных средств, нежелательной беременности и других неотложных вопросов сексуального характера.