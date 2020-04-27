Российских полицейских обяжут контролировать эмоции и избегать предметов роскоши

МВД РФ разработало кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел России. Текст кодекса опубликован на портале проектов нормативных правовых актов и открыт для обсуждения до 11 мая, пишет Коммерсантъ.
Согласно кодексу, полицейские должны:
придерживаться делового стиля поведения;
соблюдать скромность и чувство меры при оформлении кабинета, избегать предметов роскоши;
контролировать свое эмоциональное состояние при провоцировании правонарушителями конфликтной ситуации;
воздержаться от жестких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин, людей преклонного возраста;
сводить к минимуму моральный вред при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
при проведении осмотра, обыска не допускать небрежного отношения к предметам и личным вещам;
при проведении допроса сохранять спокойствие, проявлять сочувствие к потерпевшему, уважение к личности допрашиваемого;
соблюдать культуру речи, уметь грамотно и точно передавать мысли, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона;
воздерживаться от публичного участия в азартных играх, исключать употребление наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях.
Цель кодекса — «формирование у сотрудников органов внутренних дел нравственной мотивации к добросовестному выполнению служебных обязанностей, укрепление в обществе авторитета органов внутренних дел, повышение доверия к ним граждан, поддержание на должном уровне служебной дисциплины».