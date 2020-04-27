Российских полицейских обяжут контролировать эмоции и избегать предметов роскоши

Согласно кодексу, полицейские должны:

придерживаться делового стиля поведения;

соблюдать скромность и чувство меры при оформлении кабинета, избегать предметов роскоши;

контролировать свое эмоциональное состояние при провоцировании правонарушителями конфликтной ситуации;

воздержаться от жестких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин, людей преклонного возраста;

сводить к минимуму моральный вред при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

при проведении осмотра, обыска не допускать небрежного отношения к предметам и личным вещам;

при проведении допроса сохранять спокойствие, проявлять сочувствие к потерпевшему, уважение к личности допрашиваемого;

соблюдать культуру речи, уметь грамотно и точно передавать мысли, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона;

воздерживаться от публичного участия в азартных играх, исключать употребление наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях.