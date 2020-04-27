Больничная касса покроет расходы на средства защиты стоматологическим клиникам, у которых заключен договор с кассой

Договорным партнерам Больничной кассы средства индивидуальной защиты оплачивает Больничная касса. Это означает, что данная дополнительная плата не может взиматься с пациента. «Мы оплачиваем средства индивидуальной защиты, используемые при оказании услуг в области детской стоматологии и в области ортодонтических услуг, финансируемых Больничной кассой, неотложной помощи, зубного лечения для людей с недостатками и при посещении стоматологов для получения услуг, компенсируемых в рамках компенсации за зубное лечение», - подтвердила Кюлли Фридеманн, руководитель отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы.

В случае платных услуг по зубному лечению и в случае стоматологических учреждений, у которых нет договора с Больничной кассой, пациент сам должен оплачивать средства индивидуальной защиты.

Согласно расчетам Больничной кассы, стоимость средств защиты, необходимых для обслуживания одного клиента, составляет около 20-41 евро. По словам Фридеманн, более точная сумма дополнительных расходов зависит от конкретной стоматологической клиники и от того, сколько сотрудников нуждается в защитных средствах во время оказания услуги.

В список защитных средств для стоматологов во время чрезвычайного положения входят, например, защитный костюм, маска с респиратором, хирургическая шапка, козырек-визирь, одноразовые защитные очки, перчатки, пластиковые тапочки и дезинфицирующие средства. «Средства индивидуальной защиты должны носить врач, медсестра или ассистент, а также другие сотрудники клиники, такие как администратор», - добавила Фридеманн.

Первоначально дополнительные расходы на средства защиты рассчитывались только с учетом продолжительности периода чрезвычайного положения. Теперь Больничная касса планирует возмещать дополнительные расходы договорным партнерам в зависимости от фактического использования средств защиты.

Инструкция для посещения стоматолога:

Если человек нуждается в зубном лечении, он должен сначала связаться со своим стоматологом и спросить, проводит ли он сейчас прием.

Список договорных партнеров Больничной кассы, которые оказывают стоматологические услуги, можно найти ЗДЕСЬ.

Ежедневно по всей Эстонии работают дежурные клиники, которые должны оказывать бесплатную неотложную помощь для всех нуждающихся. ЗДЕСЬ вы можете найти информацию о договорных партнерах Больничной кассы, которые оказывают неотложную стоматологическую помощь во время чрезвычайного положения.

При посещении стоматолога человек должен быть здоров и не иметь симптомов вирусного заболевания. Также человек должен быть уверен, что у него не было никаких контактов с кем-либо, зараженным коронавирусом.

Как правило, до проведения стоматологических процедур пациент не проходит тестирование на COVID-19 . В исключительных случаях врач может посчитать необходимым проведение предварительного теста перед визитом.

Тест на коронавирус должен быть проведен не позднее, чем за 48 часов до визита, и направление на тест выдает врач, проводящий лечение.

Во время приема необходимо соблюдать строгие инструкции по технике безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

В случае договорных партнеров Больничной кассы средства индивидуальной защиты оплачиваются Больничной кассой. В случае платных услуг и в случае стоматологических кабинетов, у которых нет договора с Больничной кассой, пациент сам оплачивает расходы на средства индивидуальной защиты.

Если стоматолог носит соответствующую защитную одежду, то пациенту не нужно заранее делать тест на коронавирус.

До прихода пациента на прием, стоматологическая клиника обеспечивает его инструкциями о том, как войти в клинику, чтобы обеспечить как дезинфекцию, так и отсутствие контакта с другими пациентами или, при необходимости, дистанцию в два метра от других людей в помещениях для ожидания.

Людям, подверженным риску в связи с возрастом или хроническим заболеванием, рекомендуется отложить лечение зубов до окончания чрезвычайного положения.