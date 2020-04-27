Пн, 27.04.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб

Крупных публичных мероприятий в мае-июне не будет

Певческое поле

ФОТО: Joakim Klementi/Postimees

На кабинетном заседании в понедельник члены правительства обсудили возможность организации многолюдных мероприятий в течение весенне-летнего сезона и одобрили решение о том, что в мае и июне в Эстонии не будет крупных публичных мероприятий, пишет Postimees.

В ходе заседания кабинета министров также было подтверждено решение о том, что до 31 августа в Эстонии не состоятся крупные мероприятия.

Поскольку на основании сегодняшних данных невозможно сказать, смогут ли события с ограниченным числом посетителей пройти в июле и августе, мнения по этому поводу не сформировались.

 Члены правительства примут решение о возможности и условиях проведения публичных мероприятий в течение мая.

Мнения правительства соответствуют рекомендациям ученого совета.

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