Крупных публичных мероприятий в мае-июне не будет

На кабинетном заседании в понедельник члены правительства обсудили возможность организации многолюдных мероприятий в течение весенне-летнего сезона и одобрили решение о том, что в мае и июне в Эстонии не будет крупных публичных мероприятий, пишет Postimees.
В ходе заседания кабинета министров также было подтверждено решение о том, что до 31 августа в Эстонии не состоятся крупные мероприятия.
Поскольку на основании сегодняшних данных невозможно сказать, смогут ли события с ограниченным числом посетителей пройти в июле и августе, мнения по этому поводу не сформировались.
Члены правительства примут решение о возможности и условиях проведения публичных мероприятий в течение мая.
Мнения правительства соответствуют рекомендациям ученого совета.