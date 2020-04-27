Галерея ⟩ Волонтеры со всей Эстонии помогают людям, нуждающимся в еде и лекарствах

Волонтеры некоммерческого объединения OpenHeart во время действия чрезвычайного положения в Эстонии доставляют домой еду и лекарства пенсионерам и людям из группы риска, пишет Elu24.

В число добровольцев OpenHeart MTÜ входят 39 человек, которые с начала карантина в Эстонии помогли 80 нуждающимся.

Волонтеры получают заказ и отправляются его выполнять. ФОТО: Илья Матусихис

«Очень смело позволяют доставить товар на дом, и мы еще не сталкивались с таким отношением, что вы мол чужаки или мошенники. Наши клиенты в основном в возрасте от 65 лет и старше. Самому старшему 83 года», - сказала Эве Нурме, одна из зачинателей неправительственной организации.

Список покупок добровольцы получают по телефону. ФОТО: Илья Матусихис

Если различные курьерские компании, а также магазины взимают плату за доставку на дом, добровольцы некоммерческого объединения бесплатно доставят необходимый товар нуждающемуся лицу.

Заказы можно подавать дважды в неделю. ФОТО: Илья Матусихис

«Мы немного поработали и представили нашу работу в различных публикациях на эстонском и русском языках. Кроме того, мы выступали в одном телешоу», - сказала Нурме.

Каждому нуждающемуся в помощи находится помощник. ФОТО: Илья Матусихис

Кроме того, идет сотрудничество с квартирными товариществами. «Мы спросили их, можем ли мы разместить инфолистки на лестничных клетках. Но в последнее время видно, что пожилые люди делятся информацией о нас со своими подругами, и дети также напрямую спрашивают у нас, можем ли мы помочь их родителям», - сказала Нурме.

Помимо продуктов добровольцы приносят лекарства из аптек. ФОТО: Илья Матусихис

Хотя в основном к волонтерам обращаются русскоязычные, добровольцы надеются охватить как можно больше пенсионеров-эстонцев.

Требования Департамента здоровья соблюдаются четко. ФОТО: Илья Матусихис

«Грустно видеть, как все люди из группы риска выходят в магазин в день выхода на пенсию, хотя мы могли бы им помочь», - сказала Нурме и призвал всех связаться с ними.

Товар доставляют на дом. ФОТО: Илья Матусихис

До сих пор нехватки в помощниках не наблюдалось. «Мы работаем уже более месяца, и у некоторых клиентов уже появились свои любимые волонтеры», - радовалась Нурме.

В основном в помощи нуждаются пожилые. ФОТО: Илья Матусихис

OpenHeart надеется, что Эстония все же вскоре выйдет из периода коронавируса и они смогут выполнять новые задачи, связанные с оказанием помощи людям.

«Пока наша команда делает все возможное, чтобы минимизировать вероятность заражения пожилых людей и людей, подвергающихся риску, принося им еду и лекарства домой», - сказала Нурме.

У многих уже появились любимые волонтеры. ФОТО: Илья Матусихис

Заказы на еду принимаются два раза в неделю по понедельникам и четвергам с 10 до 17 часов.

Заказы принимают операторы Эве и Юлия по телефонам 53994527 и 56716808. Оба оператора говорят на эстонском и русском языках.

