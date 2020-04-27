В Ласнамяэ коронавирус выявлен в шести квартирных товариществах

«Уже не смысла, ведь прошло так много времени, а у нас за 11 дней не было одного нового заболевшего. Нет смысла закрывать - больные находятся на карантине», - объяснила председатель одного квартирного товарищества Тамара Ахметова.

«Первый случай был 15 апреля, когда человек умер; затем возникли опасения, количество заболеваний увеличивалось. Еще одна семья заболела. Я позвонила в Министерство социальных дел, они прислали нам инструкции о том, как бороться с вирусом », - сказала Ахметова.

В настоящее в товариществе насчитывается четыре семьи с зараженными, один человек находится в коме, однако председатель товарищества настроена положительно и убеждена, что они смогут справиться своими силами: они дезинфицируют даже камни, на которых жители сидят на улице.

Глава Департамента здоровья по Пыхьяскому региону Эстер Эпик сказала, что в случае карантина необходимо учитывать, что большинство людей в подъездах все еще здоровы, и нет никаких причин изолировать этих людей.