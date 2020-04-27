Правительство одобрило постановления, нацеленные на смягчение экономического кризиса

Постановления на уровне министров должны были быть утверждены правительством, чтобы избежать дублирования пособий и обеспечить использование денег по назначению. Правительство также одобрило общие условия предоставления и использования пособий, которые должны соблюдаться как при введении положения или директивы министра, ответственного за ту или иную сферу, так и при реализации мер поддержки административным соглашением.

Общие условия реализации мер поддержки были необходимы, чтобы сделать использование и распределение государственных средств ясным, прозрачным и равноправным, а также понятным для общественности. Необходимо также обеспечить, чтобы средства использовались именно для этой цели и в объеме, предусмотренном в дополнительном бюджете по COVID-19. Чтобы ходатайствование о пособиях и распределение поддержки были прозрачными, получатели - юридические лица должны быть обнародованы.

При выдаче пособий следует соблюдать принцип равного обращения, согласно которому мера должна быть доступна всем лицам, выполняющим одни и те же условия, вплоть до исчерпания средств.

Общими условиями также прописано обязательство соблюдать правила государственной помощи, которые учитывают, что в связи с кризисом Европейский союз допустил более мягкие условия в рамках временной государственной помощи, но до предоставления государственной помощи требуется разрешение Европейской комиссии.

В кризисе, вызванном вирусом COVID-19, государство может помочь налогопослушным лицам. Следовательно, пособие будет выплачиваться только в том случае, если заявитель не имеет задолженностей по налогам до 12 марта 2020 года или отложил их выплату. В то же время, у заявителя не должно быть не представленных к установленной дате налоговых деклараций или годовых отчетов.

Сегодня правительство одобрило следующие проекты министерских указов:

1) Постановление министра образования и науки «Меры поддержки в области образования и молодежи, направленные на смягчение кризиса, связанного с распространением коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19»,

2) Постановление министра культуры «Чрезвычайная помощь в области культуры и спорта в связи со вспышкой COVID-19»,

3) Постановление министра культуры "Поправки к Постановлению № 9 министра культуры от 26 ноября 2014 года " Условия предоставления поддержки оплаты труда тренеров, включая требования к спортивным федерациям, спортивным клубам и спортивным школам и их доплатам, тренировочным группам и тренерам, а также размер пособий и порядок их распределения, возврата и востребования",

4) Постановление министра по делам сельской жизни "Поправка к Постановлению № 84 министра сельского хозяйства от 8 октября 2014 года "Замещающая поддержка сельскохозяйственных производителей",

5) Постановление Министра народонаселения "Условия и порядок применения, выделения и использования грантов для преодоления экономических трудностей религиозных объединений в чрезвычайном положении, связанном с COVid-19",

6) Постановление министра государственного управления «Условия и порядок предоставления и использования поддержки местным органам власти для осуществления инвестиций, сноса и ремонта в чрезвычайной ситуации из-за COVid-19»,

7) Постановление министра внешней торговли и информационных технологий «Поддержка частичной компенсации убытков малого предприятия, пострадавшего от вспышки коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19»,

8) Постановление министра внешней торговли и информационных технологий «Частичная компенсация за ущерб, нанесенный предприятиям туристического сектора в результате вспышки коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19».

9) Постановление министра внешней торговли и информационных технологий "Условия и порядок мер поддержки для создания второго этапа сети доступа к электронным коммуникациям следующего поколения",

10) распоряжение министра внешней торговли и информационных технологий «Условия и порядок предоставления поддержки для подключения к сетям электронных коммуникаций, предоставляющим услуги высокоскоростной широкополосной связи».