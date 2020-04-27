ЕС выделит 375 млрд евро на восстановление туризма после пандемии

"Евросоюз оценил в 255 млрд евро помощь государствам-членам объединения, необходимую для восстановления туристической отрасли после коронавируса. Еще около 120 млрд евро составят дополнительные инвестиции, которые должны помочь предпринимателям перезапустить бизнесы в сфере туризма", - рассказал исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер в интервью португальскому агентству Lusa.

Он добавил, что из-за карантинных мер и ограничений по пересечению границ, предпринятых странами ЕС для предупреждения распространения коронавируса, туризм в регионе сократился сначала до нуля, а сейчас до примерно 10% от прежнего объема.

"Связанные с туризмом отрасли также пострадали от этих мер. От круизных линий до туроператоров и авиакомпаний, все несут огромные убытки", - пояснил Сантандер.

По его оценке, связанный с коронавирусом кризис создаст огромную безработицу в странах Евросоюза, так как если ограничения продлятся еще несколько месяцев, то могут быть потеряны до 10 млн рабочих мест. Особенно сильно, как считают в ETC, пострадают страны Южной Европы - Португалия, Италия, Испания и Греция.