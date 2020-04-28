Вт, 28.04.2020
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  • Ратас: со 2 мая откроются музеи под открытым небом и можно будет заниматься спортом небольшими группами

Ратас: со 2 мая откроются музеи под открытым небом и можно будет заниматься спортом небольшими группами

Eriolukorra juht Jüri Ratas.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Со 2 мая разрешат проводить спортивные тренировки на открытом воздухе, а также откроют музеи под открытым небом и те экспозиции, которые находятся во дворах музеев, об этом сообщается на страничке Юри Ратаса в Facebook.

Посещать музеи и тренировки можно при условии, что в группе максимально 10 человек. Всем участникам следует соблюдать правило 2+2, а организаторы должны обеспечить наличие дезинфицирующих средств. В частности спортивный инвентарь необходимо дезинфицировать.

В музеях под открытым небом нельзя входить в находящиеся там помещения, например, хуторские дома. Если требования не соблюдаются, то организатор мероприятия или предоставляющее услугу предприятие могут быть оштрафованы на 2000 евро.

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