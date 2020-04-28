На шоссе Таллинн - Пярну столкнулись грузовик и фургон: погиб один человек

Рано утром во вторник на шоссе Таллинн - Пярну - Икла произошло ДТП с участием фургона и грузовика. Погиб один человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Сообщение о ДТП на 140-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла поступило на пульт дежурного во вторник, 28 апреля, в 3:29.
По первоначальным данным, столкнулись грузовой автомобиль с латвийскими номерами и фургон Ford Transit, водитель которого погиб на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.
Движение транспорта в месте аварии осуществляется в обычном режиме.
В полиции выразили соболезнования родным и близким погибшего. Обстоятельства ДТП уточняются.