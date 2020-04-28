Патологоанатомы продолжают спорить: умирают ли заразившиеся люди "от" или "с" COVID-19

Посмертные исследования в Италии и Швейцарии

Данные, которые получил Пюшель в Гамбурге, примерно соответствуют отчету министерства здравоохранения Италии, составленному не по результатам вскрытия, а по историям болезней 1738 умерших пациентов. У 96,4% из них помимо COVID-19 была как минимум еще одна болезнь. Чаще всего это было повышенное давление (70%), диабет (32%) и сердечно-сосудистые заболевания (28%). Средний возраст умерших в Италии составил 79 лет, в Гамбурге - 80.

Гипертониками были и все 20 пациентов, которых после смерти вскрыл главный патологоанатом швейцарской Университетской клиники в Базеле Александер Цанков. Кроме того, большинство из них имели излишний вес, две трети - проблемы с сердечными сосудами, треть - диабет.

Но в отличие от профессора Клауса Пюшеля, Цанков не склонен называть COVID-19 сравнительно безобидной болезнью. Если бы они не заразились коронавирусом, напомнил Цанков, эти люди сейчас, скорее всего, были бы еще живы. Указанные болезни хоть и сокращают продолжительность жизни, указал он, но без COVID-19 эти пациенты прожили бы дольше - может быть, на час, может быть, на день, может быть, на неделю, а, может быть, и на год. Результаты швейцарского эксперта вызвали особый интерес в Германии потому, что три четверти немцев старше 70 лет страдают повышенным давлением.

В группе риска в Германии - треть жителей старше 65 лет

На это обстоятельство обращает внимание и главный патологоанатом берлинской Университетской клиники Charite Давид Хорст. Средний возраст вскрытых им умерших пациентов с COVID-19 составляет 69 лет, но среди них оказалась и одна 45-летняя женщина.

В интервью газете Berliner Zeitung он подтвердил, что все исследованные им покойники при жизни имели хронические заболевания - сердечно-сосудистые, гипертонию, легочную недостаточность, некоторые страдали ожирением. Но, напомнил Хорст одновременно, такие заболевания очень сильно распространены в Германии среди людей старше 65 лет, ими страдает каждый третий.

Это означает, что доля людей, рискующих в случае заражения коронавирусом умереть, в Германии очень высока. При том, отмечает берлинский патологоанатом, в большинстве случаев сами по себе указанные хронические заболевания серьезной угрозы для жизни не представляют. Но в совокупности с коронавирусом они становятся крайне опасными, особенно для пожилых людей.

Отвечая на вопрос Berliner Zeitung о наиболее частых осложнениях, вызываемых коронавирусом, эксперт назвал три. Первое - это поражение легких, которые начинают заполняться жидкостью и в результате перестают обогащать организм кислородом. Во-вторых, в пораженных легких быстро размножаются бактерии, что часто приводит к воспалительным процессам и сепсису. А третье осложнение - это нарушение процесса свертывания крови, в результате чего образуются тромбы, вызывающие коллапс сердечно-сосудистой системы.