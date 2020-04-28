В Италии отмечен самый низкий прирост случаев COVID-19 за полтора месяца

Общее число заразившихся COVID-19 в Италии приближается к 200 тысячам человек и составляет 199 414.

За последние сутки умерли еще 333 пациента с коронавирусом. В общей сложности, в стране 26 977 человек стали жертвами СOVID-19. Еще 66 624 полностью вылечились.

Итальянские власти рассчитывают ослабить жесткие меры, введенные в стране для сдерживания распространения COVID-19 в течение ближайшего месяца. По данным итальянского издания Corriere della Sera, если не будет новых всплесков заболеваемости, то агро- и лесопромышленные комплексы возобновят работу 27 апреля. Работа на стройках и на текстильных фабриках может возобновиться 4 мая. До этого времени планируется открыть магазины одежды и обуви.

Точки общепита и парикмахерские в случае благоприятных перспектив могут вновь открыться 18 мая, отмечало издание, в то время как другие итальянские СМИ указывали более обтекаемый срок - вторую половину мая.