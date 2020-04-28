Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил карьеру

«Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я решил сообщить вам, что завершившийся сезон стал заключительным в моей долгой карьере спортсмена.

Хотя пока, в момент написания этих строк, реальное осознание ухода из активного спорта не пришло, но я хотел бы от всей души выразить скромную, но искреннюю благодарность всем болельщикам и поклонникам за любовь к шорт-треку и поддержку до самого конца.

Во время подготовки к сезону в прошлом году я очень усердно работал с намерением сделать еще одну попытку вернуться в спорт, чтобы не оставлять места для сожалений в будущем.

Из-за продолжающейся боли в колене на восстановление, лечение и реабилитацию после соревнований уходит много времени, поэтому полноценно тренироваться очень трудно.

Помимо постоянной боли в колене появились и другие травмы, поддерживать спортивную форму становится все сложнее, поэтому я решил, что пришло время оставить большой спорт. Я пришел к выводу, что продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно. Я думаю, что сейчас подходящее время, поэтому принял решение отойти от дел.

Без шорт-трека нет Ан Хён Су или Виктора Ана. Шорт-трек подарил мне любовь многих болельщиков. Благодаря шорт-треку в моей жизни случилось много событий.

В 2011 году я стал гражданином России. В сложный период моей жизни Россия поддержала меня, и я получил возможность снова вернуться в большой спорт. Моей задачей в России, где шорт-трек еще был не развит, стало продвижение нашего вида спорта. Добившись хороших результатов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, мы смогли достичь этой цели.

Где бы ни был, я всегда буду делать все возможное для развития шорт-трека, но часть моей души останется в России. Сейчас из-за коронавируса весь мир находится в сложной ситуации, но я верю, что вместе мы сможем справиться с ней. Спасибо за все. Надеюсь, вы поддержите меня в новых начинаниях», – написал Ан в открытом письме.

34-летний Ан – шестикратный олимпийский чемпион, а также обладатель двух бронзовых наград Игр. Он 20 раз побеждал на чемпионатах мира, 8 раз – на чемпионатах Европы, Ан – восьмикратный обладатель Кубка мира.