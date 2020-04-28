Власти Новой Зеландии объявили победу над эпидемией

По словам Ардерн, в стране удалось остановить неконтролируемое распространение инфекции. Специалисты могут отследить источник каждого нового заражения и все контакты зараженных и держать распространение коронавируса под контролем, передает радио "Свобода".

Новая Зеландия ввела строгие ограничительные меры в самом начале эпидемии. Первого заболевшего в стране выявили 28 февраля, а 14 марта инфицированных было уже шестеро.

Власти быстро перекрыли границы, ввели строгий двухнедельный карантин для всех вернувшихся из-за рубежа (на тот момент это было одно из наиболее жестких пограничных ограничений в мире), закрыли для посещений общественные места, кафе и рестораны (им было запрещено даже работать на вынос или через сервисы доставки). 20 марта иностранцам запретили въезд в страну.

23 марта, когда было 102 подтвержденных случаев заражения и ни одного случая смерти от коронавируса, Джасинда Ардерн объявила о том, что в стране вводится "третий уровень" изоляции. Были закрыты многие предприятия, отменены массовые мероприятия и собрания, закрыты школы.

В полночь 25 марта страна перешла на полную изоляцию 4-го уровня, передает CNN. Гражданам фактически запретили выходить из дома, однако они могли даже заниматься физкультурой на улице, но делать это рядом со своим жилищем и соблюдая социальную дистанцию в два метра.

Одновременно было организовано массовое тестирование населения. Всего было выполнено 123 тысячи 920 тестов при том, что численность новозеландцев - менее 5 млн человек. В понедельник Джасинда Ардерн заявила, что Новая Зеландия имеет один из самых высоких показателей тестирования на душу населения в мире, имея возможность обрабатывать до 8 тысяч тестов в день.

9 апреля, несмотря на снижение количества заражений, Ардерн ужесточила пограничные ограничения: все граждане и резиденты, прибывающие в Новую Зеландию, должны были провести две недели в карантине в специальном учреждении, а не дома. Благодаря всем этим мерам Новой Зеландии фактически удалось предотвратить эпидемию.

В понедельник Новая Зеландия сняла часть ограничений. Однако о всестороннем возобновлении экономической деятельности речь пока не идет, а в общественной жизни сохранятся ограничения. Тем не менее, возобновляют работу предприятия, фирмы и даже школы. Однако при этом необходимо соблюдать социальную дистанцию в два метра. Также работникам по-прежнему рекомендовано трудиться удаленно, если это возможно.