РПЛ возобновит сезон в конце июня, в противном случае досрочным чемпионом объявят "Зенит"

УЕФА рекомендует всем лигам завершить сезон 2 августа, чтобы 3 августа передать список участников еврокубков в следующем сезоне. Для клубов РПЛ отбор в европейских турнирах начинается со второго отборочного раунда, который намечен на 11-13 августа.

Рассматривается несколько вариантов календаря. Согласно первому, чемпионат будет возобновлен 21 июня. Первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний – вновь в недельном цикле.

Другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.

РПЛ и РФС сформируют рекомендации по подготовке футболистов. Они коснутся специфики проведения индивидуальных тренировок в режиме карантина и самоизоляции, медицинского тестирования игроков. Также в документе будут прописаны условия, при которых можно начать групповые занятия и затем перейти к полноценным командным тренировкам на базах клубов.

Лига изучает вариант с проведением матчей без зрителей на случай сохранения ограничений на проведение массовых мероприятий.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, при каких обстоятельствах «Зенит» могут досрочно признать чемпионом России.

«Если ситуация не позволит возобновить чемпионат и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися.

Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу.

«Зенит» объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России.