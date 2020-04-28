Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио, перенесенные на 2021 год, отменят, если пандемия коронавируса не будет взята под контроль к следующему году, заявил председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.
Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. По словам Мори, дальнейшая отсрочка Олимпиады невозможна.
"В таком случае Игры будут отменены. Ранее Олимпиаду отменяли только из-за войны, но на этот раз мы сражаемся с невидимым врагом, - цитирует Мори издание Nikkan Sports. - Если Олимпиада будет проведена после того, как мир победит вирус, это будут соревнования, которые станут во много раз ценнее предыдущих Олимпийских игр".