Прочитайте статью, затем загляните в свой холодильник - узнаете много нового

В свете уже месяц длящегося чрезвычайного положения для многих стало совершенно обыденным делом запасаться продуктами. Одним из самых важных видов бытовой техники стал холодильник, обеспечивающий свежесть продуктов.
Специалист из Samsung Алари Пеннар делится советами по правильному пользованию холодильником.
1. Не заполняйте холодильник более чем на 70%
Заполняя холодильник, важно соблюдать правило 70 процентов и оставлять холодильник примерно на треть незаполненным. Свежесть продуктов обеспечивает прохладный воздух, который должен иметь возможность двигаться между содержимым холодильника. Если холодильник забит под завязку, стоит подумать о приобретении холодильника побольше или пересмотреть его содержимое – все ли нужно хранить именно в холодильнике. С морозильником дела обстоят совершенно противоположным образом – чем больше в морозилке продуктов, тем меньше холодильник расходует энергии.
2. Оставляйте пространство для воздуха
Для сохранения свежести продуктов необходимо движение воздуха. Воздух в холодильнике движется вдоль стенок, поэтому нельзя банки и коробки ставить вплотную друг к другу или впритык к стенкам. По возможности стоит заменить старый холодильник на современный, оснащенный новыми технологиями и расходующий энергию более экономно.
Сегодня все производители каждый день работают над тем, чтобы холодильники обеспечивали максимальную свежесть продуктов и сохранность всех питательных веществ. Например, Samsung использует систему Triple Cooling, которая способна самостоятельно регулировать температуру и влажность, чтобы предотвратить возникновение неприятного запаха.
3. Разработайте систему
Рекомендуется рассортировать содержимое холодильника по понятной для всех домочадцев системе. На самые верхние полки рекомендуется ставить остатки еды, консервы и прочие продукты, не нуждающиеся в дополнительной термической обработке. Среднюю полку можно отвести под молочную продукцию, творог, сыр, масло, а на самых прохладных полках внизу следует хранить сырое мясо и рыбу. В нижних выдвижных ящиках дольше всего сохраняется свежесть овощей и фруктов.
«Нижние ящики нужно плотно задвигать, тогда в них сохраняется правильный уровень влажности для хранения овощей и фруктов, где они будут оставаться свежими дольше, чем в других отсеках холодильника, - объяснил Пеннар. – Овощи и фрукты при этом хорошо бы хранить отдельно, в разных частях ящиков».
4. Не используйте холодильник в качестве чулана
Холодильник нужно регулярно мыть и это хороший повод провести ревизию и определить продукты, которые не использовались в течение месяца. Когда все содержимое холодильника выставлено наружу, стенки и полки вымыты и высушены, обратно стоит загрузить только те продукты, которые реально употребляются.
«Две оливки, болтающиеся на дне банки, или банка сардин, залежавшаяся с позапрошлого года, могут еще годы простоять в холодильнике, но это не очень разумно, - сказал Пеннар. – Важно освободить холодильник от залежавшихся продуктов. К тому же употреблению залежалой пищи всегда сопутствует риск для здоровья, поэтому нужно внимательно следить за сроками годности, а быстро портящиеся продукты хранить в передней части».
5. Время от времени проверяйте уплотнители холодильника
Пропускающие воздух уплотнители – одни из самых главных грабителей энергии, поскольку при попадании теплого комнатного воздуха внутрь холодильнику приходится прилагать большие усилия для того, чтобы сохранять нужную прохладу. В итоге, помимо выросших платежей за электричество, климат в холодильнике будет отличаться от того, каким его предусматривал производитель. Во избежание проблем уплотнители холодильника нужно регулярно мыть водой и слабым моющим средством, мягкой тряпкой или зубной щеткой.
Состояние уплотнителей можно проверить при помощи простого теста – поместите десять евро в дверцу холодильника таким образом, чтобы половина банкноты осталась внутри, а половина торчала наружу. Если уплотнитель надежно удерживает банкноту – все хорошо, в противном случае уплотнители дверей нужно заменить.
В апреле компания Samsung провела веселый фотопроект, чтобы выяснить, как жители Эстонии хранят продукты, для чего людей попросили сфотографировать содержимое своих холодильников. «Нам поступили сотни фотографий и следует признать, что наши жители могли бы критическим взглядом осмотреть свои холодильники – многие были забиты до упора, чего при хранении продуктов мы определенно рекомендуем не делать», - отметил Пеннар.
Самые интересные фотографии холодильников жителей Эстонии можно посмотреть ЗДЕСЬ.