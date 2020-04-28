Прочитайте статью, затем загляните в свой холодильник - узнаете много нового

Специалист из Samsung Алари Пеннар делится советами по правильному пользованию холодильником.

1. Не заполняйте холодильник более чем на 70%

Заполняя холодильник, важно соблюдать правило 70 процентов и оставлять холодильник примерно на треть незаполненным. Свежесть продуктов обеспечивает прохладный воздух, который должен иметь возможность двигаться между содержимым холодильника. Если холодильник забит под завязку, стоит подумать о приобретении холодильника побольше или пересмотреть его содержимое – все ли нужно хранить именно в холодильнике. С морозильником дела обстоят совершенно противоположным образом – чем больше в морозилке продуктов, тем меньше холодильник расходует энергии.

2. Оставляйте пространство для воздуха

Для сохранения свежести продуктов необходимо движение воздуха. Воздух в холодильнике движется вдоль стенок, поэтому нельзя банки и коробки ставить вплотную друг к другу или впритык к стенкам. По возможности стоит заменить старый холодильник на современный, оснащенный новыми технологиями и расходующий энергию более экономно.

Сегодня все производители каждый день работают над тем, чтобы холодильники обеспечивали максимальную свежесть продуктов и сохранность всех питательных веществ. Например, Samsung использует систему Triple Cooling, которая способна самостоятельно регулировать температуру и влажность, чтобы предотвратить возникновение неприятного запаха.

3. Разработайте систему

Рекомендуется рассортировать содержимое холодильника по понятной для всех домочадцев системе. На самые верхние полки рекомендуется ставить остатки еды, консервы и прочие продукты, не нуждающиеся в дополнительной термической обработке. Среднюю полку можно отвести под молочную продукцию, творог, сыр, масло, а на самых прохладных полках внизу следует хранить сырое мясо и рыбу. В нижних выдвижных ящиках дольше всего сохраняется свежесть овощей и фруктов.

«Нижние ящики нужно плотно задвигать, тогда в них сохраняется правильный уровень влажности для хранения овощей и фруктов, где они будут оставаться свежими дольше, чем в других отсеках холодильника, - объяснил Пеннар. – Овощи и фрукты при этом хорошо бы хранить отдельно, в разных частях ящиков».

4. Не используйте холодильник в качестве чулана

Холодильник нужно регулярно мыть и это хороший повод провести ревизию и определить продукты, которые не использовались в течение месяца. Когда все содержимое холодильника выставлено наружу, стенки и полки вымыты и высушены, обратно стоит загрузить только те продукты, которые реально употребляются.

«Две оливки, болтающиеся на дне банки, или банка сардин, залежавшаяся с позапрошлого года, могут еще годы простоять в холодильнике, но это не очень разумно, - сказал Пеннар. – Важно освободить холодильник от залежавшихся продуктов. К тому же употреблению залежалой пищи всегда сопутствует риск для здоровья, поэтому нужно внимательно следить за сроками годности, а быстро портящиеся продукты хранить в передней части».

5. Время от времени проверяйте уплотнители холодильника

Пропускающие воздух уплотнители – одни из самых главных грабителей энергии, поскольку при попадании теплого комнатного воздуха внутрь холодильнику приходится прилагать большие усилия для того, чтобы сохранять нужную прохладу. В итоге, помимо выросших платежей за электричество, климат в холодильнике будет отличаться от того, каким его предусматривал производитель. Во избежание проблем уплотнители холодильника нужно регулярно мыть водой и слабым моющим средством, мягкой тряпкой или зубной щеткой.

Состояние уплотнителей можно проверить при помощи простого теста – поместите десять евро в дверцу холодильника таким образом, чтобы половина банкноты осталась внутри, а половина торчала наружу. Если уплотнитель надежно удерживает банкноту – все хорошо, в противном случае уплотнители дверей нужно заменить.

В апреле компания Samsung провела веселый фотопроект, чтобы выяснить, как жители Эстонии хранят продукты, для чего людей попросили сфотографировать содержимое своих холодильников. «Нам поступили сотни фотографий и следует признать, что наши жители могли бы критическим взглядом осмотреть свои холодильники – многие были забиты до упора, чего при хранении продуктов мы определенно рекомендуем не делать», - отметил Пеннар.